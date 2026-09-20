Los detalles clave para buscar la vitamina D del sol con la mayor efectividad

La cantidad de cuerpo expuesto a la radiación UVB es crucial y las zonas también. Lo más recomendado es mostrar alrededor del 30% al 40% del cuerpo (por ejemplo, brazos y piernas descubiertos) permite sintetizar la dosis diaria óptima en un tiempo muy breve. Si solo se exponen la cara y las manos (aproximadamente un 5% al 10%), la producción se reduce drásticamente. En este caso, se requiere mucho más tiempo bajo el sol para lograr la misma dosis, lo que incrementa el daño acumulativo en la piel del rostro (fotoenvejecimiento y manchas).