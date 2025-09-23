Consumir vitamina D previene los problemas de huesos en la vejez: qué alimentos la contienen

Los alimentos no tienen suficiente vitamina D

Hay algunos pocos alimentos ricos en vitamina D y otros que la contienen pero en bajas proporciones. Según la Clínica Universidad de Navarra, los alimentos con más vitamina D son las anguilas que tienen 110 microgramos de vitamina D por cada porción de 100 gramos. Los siguientes en la tabla de proporciones son los pescados grasos o las conservas en aceite como el atún y la caballa, que contienen 25 microgramos de vitamina D cada 100 gramos. En menor proporción, el huevo de gallina, la mayonesa, la manteca, el hígado y el queso también tienen este nutriente.