“Ahora me siento entero”: Alexis Canelo, de la adaptación a ser decisivo para Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- Alexis Canelo fue clave al marcar el empate agónico para que Atlético Tucumán avanzara a semifinales de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia en Lomas de Zamora.
- Tras llegar sin pretemporada y atravesar una lenta adaptación física, el delantero recuperó protagonismo táctico como volante por izquierda bajo la dirección de Julio Falcioni.
- El pase a semifinales consolida el repunte del Decano, que proyecta a Canelo como una pieza decisiva para afrontar la recta final de los duelos de eliminación directa.
Atlético ya dejó atrás una de las noches más importantes de la temporada y ahora tendrá que transformar la alegría en impulso. La clasificación a las semifinales de la Copa Argentina le abrió al “Decano” una posibilidad que hace algunos meses parecía lejana y, con el envión de haber eliminado a Independiente Rivadavia, el plantel empezará a prepararse para un nuevo desafío. Alexis Canelo, protagonista de la remontada y autor del gol que llevó la definición a los penales, sabe que no habrá demasiado tiempo para disfrutar. El equipo tendrá que recuperarse, volver a enfocarse y asumir que todavía queda un capítulo importante por escribir.
“No merecíamos ir perdiendo. Hicimos un partido muy correcto y, por suerte, pudo entrar la última y llevar el partido a los penales. Después salió maravilloso”, explicó Canelo sobre lo ocurrido en Lomas de Zamora. El delantero entiende que esa reacción podrá servir como punto de partida para lo que viene, especialmente porque Atlético tendrá que afrontar una instancia de eliminación directa frente a otro rival de jerarquía. El objetivo, desde ahora, será sostener la fortaleza que mostró en los momentos más difíciles y volver a competir de la misma manera cuando llegue la semifinal.
Para Canelo, además, el próximo desafío tendrá un significado especial. El delantero convirtió su primer gol con la camiseta de Atlético en una noche que vivió como jugador y también como hincha, frente a una tribuna que acompañó al equipo durante todo el encuentro.
“Siempre es especial. Me ha tocado entrar en otros partidos y no podía aportarle tanto al equipo. Ahí se me dio poder ser importante, marcar el gol y llevar el partido a los penales. Estoy feliz por la gente que nos acompañó y por toda la gente que hace el esfuerzo para venir”, sostuvo. Esa conexión con los hinchas será también una de las herramientas que el plantel buscará sostener en el tramo decisivo de la temporada.
El delantero, además, atraviesa un proceso de crecimiento que todavía tiene margen para continuar. Llegó sin pretemporada y necesitó tiempo para adaptarse al ritmo de sus compañeros, pero sus últimos ingresos mostraron que está cada vez más cerca de su mejor versión. “Era una apuesta que tenía de llegar al club y ponerme lo más rápido posible a la par del grupo. Venía sin pretemporada y los chicos habían hecho una preparación muy dura. Eso me había costado al principio, pero cada vez me voy sintiendo mejor. Julio (Falcioni) me ve bien, hablamos y me da la confianza. Ahora me siento entero y puedo aportar al equipo”, explicó.
Canelo y una posición que puede darle más herramientas a Falcioni
El delantero también encontró un lugar dentro del esquema que le permitió recuperar protagonismo. Falcioni lo utilizó como volante por izquierda, una posición que conoce desde sus comienzos y en la que se siente cómodo.
“Él (Falcioni) tiene una lectura del partido muy importante. Es un entrenador que vive para esto desde hace mucho tiempo. A veces podemos discutir sus decisiones, pero por lo general casi siempre acierta. Hablo mucho con él, confía en mí y eso me hace sentir bien”, afirmó.
El futuro inmediato también tendrá a Luis Ingolotti como uno de los nombres principales. El arquero fue determinante en la tanda contra Independiente Rivadavia y terminó de coronar una noche que Atlético intentará convertir en un impulso para todo lo que queda. Canelo, lejos de quedarse únicamente con la celebración, ya puso el foco en la próxima estación.
“Paso a paso. Ahora tenemos un pasito más. Van a ser rivales complicados, como todas las fases, y son mata-mata. Estuvimos a la altura”, remarcó. En Atlético saben que todavía habrá mucho por jugar y que la semifinal será una nueva prueba para medir cuánto creció este equipo. El sueño, ahora, será sostener este presente y tratar de llevarlo lo más lejos posible.