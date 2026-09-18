“Ahora me siento entero”: Alexis Canelo, de la adaptación a ser decisivo para Atlético Tucumán

Atlético ya dejó atrás una de las noches más importantes de la temporada y ahora tendrá que transformar la alegría en impulso. La clasificación a las semifinales de la Copa Argentina le abrió al “Decano” una posibilidad que hace algunos meses parecía lejana y, con el envión de haber eliminado a Independiente Rivadavia, el plantel empezará a prepararse para un nuevo desafío. Alexis Canelo, protagonista de la remontada y autor del gol que llevó la definición a los penales, sabe que no habrá demasiado tiempo para disfrutar. El equipo tendrá que recuperarse, volver a enfocarse y asumir que todavía queda un capítulo importante por escribir.