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Messi sorprendió a los deportistas de los Juegos Suramericanos con un mensaje especial: “Les deseo lo mejor”

El astro rosarino envió un saludo a la delegación argentina mientras se desarrolla la primera semana de competencia y felicitó a quienes ya consiguieron medallas.

GESTO. Lionel Messi envió un mensaje para los deportistas argentinos que compiten en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
GESTO. Lionel Messi envió un mensaje para los deportistas argentinos que compiten en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi envió un mensaje a los deportistas argentinos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 para felicitarlos y desearles suerte durante la competencia.
  • El video se difundió en redes oficiales tras la primera semana de pruebas y días después de que Santa Fe nombrara su Costanera Este en homenaje al futbolista.
  • El respaldo del astro alienta a la delegación en un certamen clave que seguirá hasta el 26 de septiembre, consolidando el vínculo del ídolo con su provincia natal.
Resumen generado con IA

Lionel Messi sorprendió a los deportistas argentinos que participan de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un mensaje que fue difundido por los canales oficiales de la competencia. El astro rosarino quiso acompañar a la delegación a la distancia y envió un saludo para quienes ya compitieron y para aquellos que todavía deben hacerlo.

“Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron. Felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medalla”, expresó Messi en el comienzo de su mensaje.

La leyenda de la selección argentina también tuvo palabras para quienes todavía no salieron a competir. “Quiero desearles mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Desearles todo lo mejor, mandarles un abrazo grande y que estén bien. Chau”, cerró.

El mensaje rápidamente fue replicado por la organización de los Juegos a través de sus redes sociales. Desde la cuenta oficial en X, le agradecieron el gesto al capitán con un breve mensaje: “¡Gracias, capitán!”.

El homenaje que recibió Messi en Santa Fe

El saludo llegó pocos días después de otro reconocimiento al futbolista en la provincia. En los preparativos para la inauguración de los Juegos Suramericanos, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó que la tradicional Costanera Este pase a llevar el nombre de Messi, en una iniciativa que busca destacar su aporte a la historia del fútbol argentino.

El espacio, ubicado a orillas de la laguna Setúbal y con una extensión aproximada de 1.500 metros, incorporó nueva señalización y una escultura dedicada al futbolista. El homenaje tuvo lugar en una semana especial para Santa Fe, una de las tres sedes de los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán hasta el 26 de septiembre.

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