Messi sorprendió a los deportistas de los Juegos Suramericanos con un mensaje especial: “Les deseo lo mejor”

El homenaje que recibió Messi en Santa Fe

El saludo llegó pocos días después de otro reconocimiento al futbolista en la provincia. En los preparativos para la inauguración de los Juegos Suramericanos, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó que la tradicional Costanera Este pase a llevar el nombre de Messi, en una iniciativa que busca destacar su aporte a la historia del fútbol argentino.