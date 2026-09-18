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¿Tenés imanes en la heladera? Esta es la razón por la que no aconsejan pegarlos

Se crearon muchos mitos sobre cómo estos objetos pueden afectar el funcionamiento de este electrodoméstico tan significativo.

Recomiendan evitar colocar imanes en la heladera
Recomiendan evitar colocar imanes en la heladera El Comercio
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan hoy no pegar imanes en heladeras hogareñas para evitar daños en pantallas táctiles y fallas en el cierre por exceso de peso.
  • Si bien se descartó un gasto eléctrico directo por magnetismo, el sobrepeso afecta el sellado de las puertas y los adornos rayan la superficie del artefacto.
  • Para proteger los nuevos electrodomésticos inteligentes, la tendencia sugiere usar pizarras magnéticas o pintura imantada en paredes de la cocina.
Resumen generado con IA

¿Quién no tiene un imán, o varios, en su heladera? Ya sea como elemento decorativo, recuerdo de un viaje o, simplemente, como una pieza para sujetar los papeles, estos elementos son una tendencia en hogares de todo el mundo.

Los imanes pueden estar hechos de acero inoxidable, hierro o aluminio recubierto de un material magnético, como el neodimio. El níquel también se puede sumar a la lista de materiales.

Un corcho de vino en la heladera para ahorrar energía eléctrica: cómo funciona y dónde ponerlo

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Aunque a simple vista parecen inofensivos, la realidad es que, a menudo, a los imanes decorativos se les atribuye una consecuencia negativa: el consumo de electricidad. ¿Pueden estas pequeñas piezas elevar el precio de la facturas de la luz? Frente a esto, la empresa Endesa, líder en el sector eléctrico en España, explicó que es falso debido a que “los campos magnéticos de estos imanes son tan insignificantes que ni siquiera atraviesan la puerta”.

Por qué recomiendan evitar pegar imanes en la heladera

A pesar de que estos objetos generan campos de energía muy mínima y podrían considerarse prácticamente inofensivos, es importante reconocer que en algunos casos sí podrían afectar el funcionamiento del electrodoméstico. Por ejemplo, actualmente las heladeras de nueva generación traen en sus puertas unas pantallas táctiles y con la energía que emiten los imanes, por más pequeña que sea, se podrían ver afectados los sistemas que controlan el dispositivo.

De la misma manera, si se colocan muchos imanes en las puertas y estos generan un peso muy fuerte en ellas, podrían impedir que se cierren de manera adecuada. Esto obligaría al aparato a producir más energía para mantener fría la temperatura en su interior y generaría de manera automática un aumento en el costo de la energía. Además, estos adornos también podrían rayar y deteriorar la superficie, reduciendo la capacidad de recubrimiento que le brinda al aparato.

Alternativas para pegar los imanes en la cocina

Para evitar que la heladera sufra algún daño por el uso de los imanes, existen dos opciones sencillas para poner en práctica en el hogar.

Pizarras magnéticas o tableros magnéticos: como su nombre lo indica, se trata de unos tableros generalmente en color blanco que permiten colocar imanes para sostener archivos e incluso con marcadores especiales para dejar anotaciones en ellos. También se pueden colocar algunos objetos específicos para ordenar mejor su espacio.

Paredes electromagnéticas: con el uso de una pintura magnética o imantada, se pueden colocar los imanes que se deseen en la superficie sin afectar los electrodomésticos.

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