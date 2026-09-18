Semana del Artista: cuando el sonido también mueve los títeres

La actividad se denomina “Sonoturgia y puesta en escena de la obra de títeres: Un paseo por el parque”. Participan como profesores Juan Pablo Hipólito, Álvaro Lobo, Pablo Murad y Marcos Pérez, mientras que el equipo de estudiantes está integrado por Milagros Luna Aldeco, por Belén Ortiz, por Dana Acosta, por Nicolás Carranza, por Gerónimo Juárez Legname y por Abril Inesta. En la manipulación de los títeres participan Noemí Vásquez y la propia Zamorano. La actividad, con una duración aproximada de una hora, forma parte de la programación de la Semana del Artista de la Facultad, que concluye hoy.