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Semana del Artista: cuando el sonido también mueve los títeres

Radicada en Italia desde hace 30 años, Analía Zamorano regresa a la provincia y presenta “Un paseo por el parque”.

EFECTO. En un teatrino oscuro y vestida de negro, Zamorano será la titiritera.
EFECTO. En un teatrino oscuro y vestida de negro, Zamorano será la titiritera.
Hace 6 Hs

¿Qué sucede cuando el sonido deja de ser un acompañamiento y se convierte en parte esencial de una escena? Esa pregunta atraviesa la propuesta que desde las 19 se desarrollará hoy en el Aula Magna de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en el marco de la 10ª Semana del Artista.

La protagonista será Analía Zamorano, egresada y ex docente de esa unidad académica, quien vive en Italia desde hace tres décadas y ha desarrollado allí una trayectoria vinculada al diseño de sonido para teatro, para teatro de títeres y para danza.

Zamorano se desempeñó como docente de la carrera de Sonorización -actualmente, Licenciatura en Diseño de Sonido-, y ahora regresa a la Facultad como artista invitada para compartir su experiencia y para trabajar junto con estudiantes de la carrera. Su recorrido profesional incluye actualmente su participación en el Forum Nazionale Scuole per un’Educazione Nonviolenta, un movimiento de alcance europeo.

Creación escénica

La actividad propone acercar a los estudiantes a una zona particular de la creación escénica, como es el diseño sonoro aplicado al teatro de títeres y objetos.

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La experiencia combina formación, práctica artística y experimentación técnica, y busca mostrar las posibilidades que ofrece el diseño de sonido en distintos lenguajes y ámbitos de producción artística.

La jornada estará dividida en tres momentos. Primero se realizará una entrevista en línea con Claudia Ferraroli, autora del libro “Cecilia pasea por el parque”. Luego, Zamorano ofrecerá una ponencia sobre el proceso de diseño sonoro para teatro de títeres y de objetos. Finalmente llegará la puesta en escena de “Un paseo por el parque”, adaptación realizada por la propia Zamorano a partir de una historia verídica.

Experiencia

La obra tendrá una particularidad visual y sonora, ya que se desarrollará en un teatrino completamente oscuro. Vestida de negro, Zamorano será la titiritera principal y, junto con estudiantes, manipulará los personajes.

Sus movimientos estarán articulados con la sonorización de cada escena, de manera que los sonidos formen parte de la construcción dramática y del movimiento de los muñecos.

La propuesta permitirá que los estudiantes pongan en juego conocimientos técnicos y artísticos en una experiencia concreta. Pero también funcionará como una demostración de la amplitud del campo profesional del diseño de sonido, una disciplina que puede intervenir en el teatro, en la danza, en los títeres y en otros lenguajes escénicos, construyendo atmósferas, acciones y sentidos.

La actividad se denomina “Sonoturgia y puesta en escena de la obra de títeres: Un paseo por el parque”. Participan como profesores Juan Pablo Hipólito, Álvaro Lobo, Pablo Murad y Marcos Pérez, mientras que el equipo de estudiantes está integrado por Milagros Luna Aldeco, por Belén Ortiz, por Dana Acosta, por Nicolás Carranza, por Gerónimo Juárez Legname y por Abril Inesta. En la manipulación de los títeres participan Noemí Vásquez y la propia Zamorano. La actividad, con una duración aproximada de una hora, forma parte de la programación de la Semana del Artista de la Facultad, que concluye hoy.

Temas TucumánItaliaFacultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán
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