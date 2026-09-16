Semana del artista: docentes y alumnos presentan la exposición “Donde habita la memoria”

Entre muchas otras actividades, desde las 10 estará la feria Hacedoras en el patio de grabado y en el aula magna se proyectará “Para hacer una película sólo hace falta un arma”, de Santiago Sein; y en el sótano de escultura se montará la instalación sonora interactiva “Ranitas del IBM”. Por la tarde, desde las 16 en el patio central actuarán las bandas Seibo, Tainaka, Solsticio, Melnik y Distorsionados; para luego -a partir de las 20- presentar la obra teatral “Madre Coraje y sus hijos”, una versión libre del texto de Bertolt Brecht; y la danza con “El decreto desolado” (integra “1966. Memorias del cierre”) y “Qué lindo sería saber dónde están”. Además habrá charlas.