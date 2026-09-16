Semana del artista: docentes y alumnos presentan la exposición “Donde habita la memoria”

La Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán está celebrando la Semana del Artista con una cargada agenda de propuestas. En la grilla figura que esta tarde, a las 18, se inaugurará la exposición colectiva “Donde habita la memoria” en el foyer del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), en una muestra organizada por el grupo universitario independiente Punctum conformado por docentes y alumnos de la Licenciatura de Fotografía.
“La propuesta busca poner en diálogo las miradas de quienes participan del espacio de formación, entendiendo la fotografía no solo como una herramienta técnica sino también como una forma de observar e interpelar al otro; y como espacio de encuentro, reflexión y capturas de momentos que vuelven en la memoria y construcción colectiva”, se anticipa. En las imágenes hay registros de los cielos tucumanos, de paisajes rurales, de personajes anónimos y de entornos urbanos de diferentes ciudades.
Las obras fueron realizadas por Gerardo Dario Iratchet, Cinthia Graciela Gómez Mendoza, Vanina Córdoba Figueroa, Silvana Fernández, Mariela Zaltz, Karina Ybarra, Marga Fuentes y Gonzalo Matías Amin Chemez, quien mañana a las 15 disertará sobre “Fotografía de paisaje nocturno”, área en la cual se está especializando.
La muestra es el resultado de un trabajo surgido a partir de charlas, intercambios y experiencias dentro de la Cátedra de Fotografía I, y representa “el recorrido individual de los expositores, donde cada imagen refleja aprendizajes, búsquedas y diferentes maneras de mirar y contar algo a través de la fotografía, en una invitación a encontrarnos con esas miradas y a descubrir su lenguaje visual”. Será en homenaje al ex alumno Mario Burgos, recientemente fallecido.
Otras actividades
Por aparte de esta exhibición, el grueso de la agenda se realizará en el edificio de la facultad (Bolívar al 700), durante toda la jornada y con propuestas que llegarán hasta el viernes para abarcar todas las carreras que se dictan.
Entre muchas otras actividades, desde las 10 estará la feria Hacedoras en el patio de grabado y en el aula magna se proyectará “Para hacer una película sólo hace falta un arma”, de Santiago Sein; y en el sótano de escultura se montará la instalación sonora interactiva “Ranitas del IBM”. Por la tarde, desde las 16 en el patio central actuarán las bandas Seibo, Tainaka, Solsticio, Melnik y Distorsionados; para luego -a partir de las 20- presentar la obra teatral “Madre Coraje y sus hijos”, una versión libre del texto de Bertolt Brecht; y la danza con “El decreto desolado” (integra “1966. Memorias del cierre”) y “Qué lindo sería saber dónde están”. Además habrá charlas.