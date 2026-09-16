CulturaArte y cultura

Semana del artista: docentes y alumnos presentan la exposición “Donde habita la memoria”

El grupo Punctum inaugura una muestra colectiva en la Semana del Artista de la Facultad de Artes.

VISIONES ONÍRICAS. Construcciones e imágenes de Karina Ybarra.
VISIONES ONÍRICAS. Construcciones e imágenes de Karina Ybarra.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 6 Hs

La Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán está celebrando la Semana del Artista con una cargada agenda de propuestas. En la grilla figura que esta tarde, a las 18, se inaugurará la exposición colectiva “Donde habita la memoria” en el foyer del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), en una muestra organizada por el grupo universitario independiente Punctum conformado por docentes y alumnos de la Licenciatura de Fotografía.

“La propuesta busca poner en diálogo las miradas de quienes participan del espacio de formación, entendiendo la fotografía no solo como una herramienta técnica sino también como una forma de observar e interpelar al otro; y como espacio de encuentro, reflexión y capturas de momentos que vuelven en la memoria y construcción colectiva”, se anticipa. En las imágenes hay registros de los cielos tucumanos, de paisajes rurales, de personajes anónimos y de entornos urbanos de diferentes ciudades.

“DONDE SEA QUE ESTÉS”. Una fotografía de Gonzalo Amin Chemez. “DONDE SEA QUE ESTÉS”. Una fotografía de Gonzalo Amin Chemez.
“LA CIÉNAGA”. Registro nocturno realizado por Gonzalo Iratchet. “LA CIÉNAGA”. Registro nocturno realizado por Gonzalo Iratchet.

Las obras fueron realizadas por Gerardo Dario Iratchet, Cinthia Graciela Gómez Mendoza, Vanina Córdoba Figueroa, Silvana Fernández, Mariela Zaltz, Karina Ybarra, Marga Fuentes y Gonzalo Matías Amin Chemez, quien mañana a las 15 disertará sobre “Fotografía de paisaje nocturno”, área en la cual se está especializando.

La muestra es el resultado de un trabajo surgido a partir de charlas, intercambios y experiencias dentro de la Cátedra de Fotografía I, y representa “el recorrido individual de los expositores, donde cada imagen refleja aprendizajes, búsquedas y diferentes maneras de mirar y contar algo a través de la fotografía, en una invitación a encontrarnos con esas miradas y a descubrir su lenguaje visual”. Será en homenaje al ex alumno Mario Burgos, recientemente fallecido.

Otras actividades

Por aparte de esta exhibición, el grueso de la agenda se realizará en el edificio de la facultad (Bolívar al 700), durante toda la jornada y con propuestas que llegarán hasta el viernes para abarcar todas las carreras que se dictan.

REFUGIO CITADINO. “El eco de la luz ausente”, de Vanina Córdoba. REFUGIO CITADINO. “El eco de la luz ausente”, de Vanina Córdoba.

Entre muchas otras actividades, desde las 10 estará la feria Hacedoras en el patio de grabado y en el aula magna se proyectará “Para hacer una película sólo hace falta un arma”, de Santiago Sein; y en el sótano de escultura se montará la instalación sonora interactiva “Ranitas del IBM”. Por la tarde, desde las 16 en el patio central actuarán las bandas Seibo, Tainaka, Solsticio, Melnik y Distorsionados; para luego -a partir de las 20- presentar la obra teatral “Madre Coraje y sus hijos”, una versión libre del texto de Bertolt Brecht; y la danza con “El decreto desolado” (integra “1966. Memorias del cierre”) y “Qué lindo sería saber dónde están”. Además habrá charlas.

Temas Teatro AlberdiFacultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
1

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

La caña de azúcar frente a un clima que está cambiando
2

La caña de azúcar frente a un clima que está cambiando

La Asociación Tucumán Cine reclama por los fondos provinciales para el sector
3

La Asociación Tucumán Cine reclama por los fondos provinciales para el sector

Cine tucumano: “Shulka” indaga sobre los mandatos y los deseos
4

Cine tucumano: “Shulka” indaga sobre los mandatos y los deseos

“Si el libro fuera un disco, sería uno de punk”: la historia de “Tan Miguel de Sucumbir”
5

“Si el libro fuera un disco, sería uno de punk”: la historia de “Tan Miguel de Sucumbir”

Ranking notas premium
Apoyo de Jaldo a Montaldo, una reelección habilitada y críticas por una camiseta porteña
1

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y críticas por una camiseta porteña

En septiembre, deuda, tu fuiste mía: se vive de préstamos bancarios o de “cercanos”
2

En septiembre, deuda, tu fuiste mía: se vive de préstamos bancarios o de “cercanos”

La falta de crédito y el rigor monetario frenan la toma de mano de obra
3

La falta de crédito y el rigor monetario frenan la toma de mano de obra

La IA avanza más rápido que los controles: qué riesgos ya son reales y cuáles todavía son una hipótesis
4

La IA avanza más rápido que los controles: qué riesgos ya son reales y cuáles todavía son una hipótesis

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
5

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Más Noticias
Dos jueces en guerra ponen en crisis al Supremo Tribunal de Brasil

Dos jueces en guerra ponen en crisis al Supremo Tribunal de Brasil

Debate sobre la IA: “El riesgo no es sólo el fin del mundo, es el presente”

Debate sobre la IA: “El riesgo no es sólo el fin del mundo, es el presente”

“Si el libro fuera un disco, sería uno de punk”: la historia de “Tan Miguel de Sucumbir”

“Si el libro fuera un disco, sería uno de punk”: la historia de “Tan Miguel de Sucumbir”

Cine tucumano: “Shulka” indaga sobre los mandatos y los deseos

Cine tucumano: “Shulka” indaga sobre los mandatos y los deseos

Comentarios