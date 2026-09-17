Soberanía punk en el norte: Cadena Perpetua trae su nuevo disco

Resumen para apurados
- Cadena Perpetua presenta este viernes su nuevo álbum en el Teatro Puerto Libertad de Tucumán, para reencontrarse con su público tras 16 años sin lanzamientos de estudio.
- La banda autogestionó el disco mediante una aplicación propia y formatos físicos fuera del streaming comercial, priorizando un sonido crudo registrado en vivo en estudio.
- El trío planea sostener giras nacionales independientes periódicas y se prepara para acompañar a Die Toten Hosen en su concierto de despedida en el Movistar Arena.
Cadena Perpetua, el emblemático trío de punk rock argentino, irrumpe con un nuevo trabajo integrado por 11 canciones que necesitaban salir a la superficie. Bajo el concepto de “El Club de los Parecidos”, la agrupación inicia una extensa gira nacional que tendrá su parada tucumana este viernes, a las 20 y en el Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850) junto a B 19 y Golpe a Golpe. Desde Madrid, Hernán Vala Valente, guitarrista y voz del grupo que comparte con Eduardo Graziadei y Damián Chino Biscotti, dialogó en exclusiva con LA GACETA sobre este retorno, la apuesta por comercializar “El disco negro” por una app propia fuera del circuito comercial de plataformas de música y la memoria viva de sus visitas a la provincia.
- Pasaron 16 años desde el último álbum de estudio de la banda. ¿Qué hizo que este fuera el momento indicado para que estos temas finalmente salieran a la luz?
- Lo que faltaba eran las letras, lograr que estuvieran realmente a la altura de lo que sentimos y observamos en lo cotidiano. Hasta no sentirnos plenamente convencidos con lo que queríamos decir, sabíamos que no íbamos a entrar a grabar. Son 11 temas que teníamos atravesados en la garganta desde hace tiempo y que necesitaban su tiempo madurativo. Por suerte pude tomarme el espacio necesario para conectar con la escritura y completar lo que faltaba.
- Para este lanzamiento decidieron marginarse de las plataformas tradicionales de streaming y distribuir el álbum mediante un sitio propio (cadenaperpetuaapp), sumado a las ediciones físicas en CD, casete y vinilo. ¿Cómo entienden esta búsqueda de autogestión?
- En lo que respecta a las giras, hace 14 años que venimos trabajando de manera independiente junto a productores locales y amigos en cada provincia. En el plano discográfico, lanzarlo a través de nuestra propia aplicación es una experiencia nueva que nos llena de felicidad. No se trata de estar en contra de las plataformas, sino de generar nuestro propio canal de difusión para tener una relación directa con quienes nos escuchan. Además de la descarga de la música, la app contendrá material audiovisual inédito e histórico, como el concierto de los 25 años en el Luna Park que nunca había salido a la luz. A eso sumamos la edición física porque somos consumidores de esos objetos y nos apasiona mantener viva esa cultura.
- En cuanto al sonido de “El disco negro”, se percibe un registro crudo y directo. ¿Cómo abordaron la producción artística?
- Después de haber tenido el gusto de trabajar con productores artísticos externos en discos anteriores, en este trabajo queríamos retomar el control absoluto de nuestro sonido. Buscamos que el álbum reflejara con la mayor fidelidad posible a lo que suena Cadena Perpetua en vivo. Para eso grabamos las primeras tomas tocando juntos en el estudio con nuestros propios instrumentos y equipos. Junto al técnico y coproductor Sebastián Quirno logramos exactamente la potencia y la intención que estábamos buscando.
- La primera etapa del tour 2026 los trae al NOA, con escala en Puerto Libertad. ¿Qué recuerdos conservan de sus visitas anteriores a Tucumán?
- Recuerdo claramente nuestro show en la provincia, compartiendo fecha con Árbol y Karma Sudaka. La pasamos de primera. También me vienen a la memoria viajes anteriores en los que fuimos en tren y tocamos en la misma estación Juan B. Terán. Fue un viaje larguísimo, la vuelta demoró como 36 horas, pero fue hermoso pasear por Tucumán y comer riquísimo. Hacía tiempo que no podíamos girar por el Norte debido a los altos costos de traslado, lo que nos obligó a estructurar un tour extenso de casi dos meses para hacerlo viable. Estamos felices de volver.
- ¿Con qué propuesta se va a encontrar el público local sobre el escenario?
- Estamos preparando un show que va a repasar todas las épocas de la banda. Seguramente adelantaremos alguna canción nueva para quienes ya la hayan escuchado, aunque entendemos que un álbum recién salido lleva un tiempo de asimilación en la gente. La prioridad es reencontrarnos, disfrutar cada noche y que sea una fiesta compartida.
- Chino vive en Barcelona y vos en Madrid. ¿De qué manera repercute la distancia geográfica en el trabajo de la banda?
- La distancia no influyó en el proceso compositivo de los temas. Yo me levanto cada mañana en Madrid y lo primero que hago es poner la radio argentina. Me duele mucho estar lejos de mi país, pero me mantengo en contacto permanente con mis amigos y no siento que viva en otro lado, sino simplemente que estoy lejos. Las voces del disco las terminé grabando en Madrid. Además, la idea de estructurar el año en dos o tres giras intensas ya la teníamos pautada desde antes de instalarnos en Europa.
- Definen esta etapa como una “trinchera” frente a la incertidumbre actual. Desde su perspectiva, ¿cuál es el rol social que debe asumir la banda y cómo ven la escena contestataria hoy en la Argentina?
- No lo vemos como un deber formal que tengamos que asumir, sino como la expresión honesta de nuestra opinión como ciudadanos sobre lo que observamos. Nos nace volcar en las canciones lo que nos atraviesa como parte de la sociedad. Con respecto a la escena nacional, creo que el rasgo contestatario y de observación social no ha desaparecido, sino que en muchos casos se ha trasladado a otros géneros musicales consumidos por los adolescentes. La necesidad de opinar sobre la realidad está en el ADN de la juventud.
- En un mes compartirán fecha en el Movistar Arena con Die Toten Hosen y continúan con una agenda cargada. ¿Qué proyección tienen a futuro para Cadena Perpetua?
- La invitación de Die Toten Hosen para acompañarlos el 10 de octubre en Buenos Aires en lo que será su despedida es un orgullo y un abrazo gigante de una banda enorme que admiramos profundamente. Por otro lado, desde aquel show del Luna Park en 2015 mantenemos el mismo equipo de trabajo y la misma amistad entre nosotros. “El Club de los Parecidos” busca ser un espacio vivo que alimentaremos con material inédito. Hoy con nuestros hijos más grandes tenemos mayor disponibilidad para dedicarnos a esto. Ojalá esta etapa nos permita tener un ritmo constante y no dejar pasar tantos años entre un disco y otro.