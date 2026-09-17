Soberanía punk en el norte: Cadena Perpetua trae su nuevo disco

- En lo que respecta a las giras, hace 14 años que venimos trabajando de manera independiente junto a productores locales y amigos en cada provincia. En el plano discográfico, lanzarlo a través de nuestra propia aplicación es una experiencia nueva que nos llena de felicidad. No se trata de estar en contra de las plataformas, sino de generar nuestro propio canal de difusión para tener una relación directa con quienes nos escuchan. Además de la descarga de la música, la app contendrá material audiovisual inédito e histórico, como el concierto de los 25 años en el Luna Park que nunca había salido a la luz. A eso sumamos la edición física porque somos consumidores de esos objetos y nos apasiona mantener viva esa cultura.