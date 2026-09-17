Atlético Tucumán cambia el chip y ya piensa en el duelo ante Aldosivi

La euforia por la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina todavía está fresca, pero Atlético no tiene demasiado tiempo para disfrutarla. Después de superar a Independiente Rivadavia, el plantel cambió rápidamente el chip y comenzó a preparar el partido del lunes, desde las 14.30, frente a Aldosivi en Mar del Plata por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura.