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Atlético Tucumán cambia el chip y ya piensa en el duelo ante Aldosivi

Después de clasificarse a las semifinales de la Copa Argentina, el “Decano” ya trabaja pensando en el duelo del lunes en Mar del Plata. Una victoria le permitiría sacarle 17 puntos al “Tiburón” cuando quedarían 18 en disputa.

CONDUCTOR. Lautaro Godoy fue el líder futbolístico del Decano.
CONDUCTOR. Lautaro Godoy fue el líder futbolístico del "Decano".
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán prepara en Buenos Aires su visita a Aldosivi este lunes en Mar del Plata, enfocado en sumar puntos claves por la permanencia en la Liga Profesional.
  • El plantel de Julio César Falcioni se entrenó en Domínico tras avanzar a semifinales de Copa Argentina; Franco Nicola será baja obligada por suspensión.
  • Una victoria dejará al Decano a 17 puntos de Aldosivi con 18 en juego, asegurando casi por completo la permanencia y consolidando su lugar en zona de reducido.
Resumen generado con IA

La euforia por la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina todavía está fresca, pero Atlético no tiene demasiado tiempo para disfrutarla. Después de superar a Independiente Rivadavia, el plantel cambió rápidamente el chip y comenzó a preparar el partido del lunes, desde las 14.30, frente a Aldosivi en Mar del Plata por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

Tras el compromiso copero, la delegación regresó al Hotel Continental y posteriormente se trasladó al Complejo Santo Domingo de Independiente, en Villa Domínico, donde realizará los entrenamientos antes de viajar hacia “La Feliz”.

El plantel llegó al predio alrededor de las 16.30 y comenzó rápidamente con la actividad. Julio César Falcioni encabezó primero una charla para analizar lo sucedido ante la “Lepra” mendocina y empezar a colocar el foco en Aldosivi.

Luego llegó el trabajo físico. Kenshi Piccoli dispuso tareas diferenciadas para los titulares del último encuentro, con ejercicios principalmente orientados a la recuperación. El resto realizó una actividad de mayor intensidad y trabajos reducidos.

Falcioni deberá realizar un cambio obligado

Atlético afronta esta seguidilla con una delegación de 26 jugadores, entre los que se encuentran Ramiro Paunero, Mauro Carrizo y Juan Rodríguez. El plantel permanecerá en Buenos Aires antes de viajar el sábado hacia Mar del Plata.

Falcioni ya sabe que deberá modificar el equipo. Franco Nicola tendrá que cumplir una fecha de suspensión y todo indica que Ramiro Ruiz Rodríguez sería el elegido para ocupar su lugar.

El encuentro tendrá como árbitro a Sebastián Zunino, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR.

Un triunfo que podría definir la permanencia

Más allá del impulso generado por la Copa Argentina, Atlético tendrá mucho en juego frente a Aldosivi. Actualmente cuenta con una ventaja de 14 puntos sobre el conjunto marplatense en la pelea por la permanencia.

Si consigue ganar, la diferencia crecerá a 17 unidades cuando solamente quedarían 18 puntos en disputa. Así, el “Decano” podría quedar prácticamente fuera de la pelea por el descenso con seis fechas todavía por jugar. Además, buscará mantenerse en zona de reducido de la Zona B.

Después llegará una pausa por la Fecha FIFA. Atlético volverá a competir el sábado 3 de octubre, cuando reciba a Barracas Central desde las 17 en el Monumental José Fierro.

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