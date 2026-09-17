Copa Davis: Thiago Tirante contó cómo cambió su carrera después de la serie en Busan

Resumen para apurados
- En Neuquén, Thiago Tirante destacó su evolución antes de la serie de Copa Davis contra Turquía, buscando ganarse un lugar como segundo singlista de la Selección argentina.
- El platense señaló que la derrota en Busan en febrero impulsó su madurez deportiva, lo que le permitió subir al puesto 52° del ranking ATP tras vencer a figuras de elite.
- A la espera de la confirmación del capitán Frana para la serie, Tirante apunta a consolidar su gran momento y evitar sorpresas para asegurar la clasificación de Argentina.
Thiago Tirante atraviesa el mejor momento de su carrera. Y esta convocatoria al seleccionado argentino para disputar la serie de Copa Davis contra Turquía parece haberle llegado en el momento ideal. Mientras el capitán Javier Frana continúa evaluando quién será el segundo singlista que acompañe a Francisco Cerúndolo (el sorteo que determinará el orden de los partidos se realizará este viernes desde las 11.45), el platense intenta demostrar en cada entrenamiento por qué merece ese lugar. Aunque durante este año, en el circuito, ya dio argumentos de sobra.
“Creo que estoy jugando a un gran nivel y, por suerte, lo estoy disfrutando mucho. Siento que estoy mejorando bastante y enfocándome en lo que tengo que hacer, en lo que depende de mí y en las cosas que puedo cambiar”, aseguró Tirante en conferencia de prensa, antes de ingresar a la pista de cemento del Ruca Che para pelotear con “Fran”.
Es que detrás de las numerosas victorias frente a jugadores Top 10 que consiguió esta temporada, incluida una histórica ante Novak Djokovic en Cincinnati, aparece un punto de inflexión. Y tiene que ver, justamente, con la Copa Davis.
El quiebre de Busan
En febrero, ante las bajas de varios de los tenistas mejor rankeados del país, Tirante (por entonces 92° del mundo y hoy ubicado en el puesto 52°) fue convocado por primera vez al seleccionado para disputar los Qualifiers frente a Corea del Sur, en Busan. Argentina perdió aquella serie, pero el propio jugador reconoce que después de esa experiencia algo cambió.
“Busan y Corea del Sur me marcaron bastante en mi carrera. Más allá de esa derrota, pude sacar muchísimas cosas positivas de esa serie. Me hizo crecer mucho como persona y como jugador, y tomar mucha responsabilidad después de ese momento”, recordó.
“Creo que me ayudó a terminar de madurar y a ver dónde estaba parado. A partir de ahí empecé a disfrutar mucho más los momentos: estar dentro de una cancha, una gira, un entrenamiento”, continuó.
Y profundizó: “Le pude dar un enfoque diferente no solamente al tenis, sino a la vida en general. A veces es difícil parar la pelota y decir: ‘Mirá dónde estoy, lo que estoy jugando y las cosas que vengo logrando’. A veces hace falta ver lo privilegiado que es uno y las cosas que logró. Hace falta un abrazo, una caricia al alma, al corazón, y creo que esa fue la mía. Fue sumamente importante para mi carrera y para mi vida”.
Una superficie a medida
Otro de los puntos más interesantes que abordó Tirante en conferencia fue la superficie elegida para la serie. Aunque se trata de una cancha rápida y bajo techo, el argentino percibió una velocidad de pelota algo menor a la que suele encontrarse en este tipo de condiciones.
“Nos encontramos con una superficie bastante lenta, que día a día se va poniendo un poco más rápida, algo normal porque se le va dando uso. Es una superficie en la que creo que todos nos sentimos muy cómodos. La pelota pica bastante y, a medida que pasan los días, va patinando un poquito más y se va acelerando, pero sigue siendo muy jugable”, explicó.
Además, marcó una diferencia importante respecto de una cancha rápida convencional. “Es una superficie similar, por ejemplo, a la que encontramos en el US Open, pero la diferencia es que acá abajo hay madera y no el cemento tradicional de una cancha rápida. Creo que nos gusta a todos y nos estamos sintiendo muy bien”.
Ese detalle también modifica los desplazamientos. “Hubo un cambio importante desde el primer día que llegamos y la probamos. Capaz lo que más cuesta es moverse y agarrarse bien, justamente por la madera, pero la pelota te deja jugar muy bien. En todos los entrenamientos hubo bastantes rallies y eso quiere decir que se puede jugar y plantear tácticamente un partido”.
La comparación con Busan apareció nuevamente. “No es como nos pasó allá, donde la cancha era muy rápida y no había demasiada táctica porque era defenderse y pegar como se podía. De esta parte estamos muy contentos. Creo que era lo que se había buscado con la cancha y para nosotros es súper importante”, destacó.
Turquía, en la mira
Por último, Tirante también se tomó un tiempo para analizar al rival. Aunque Argentina aparece como favorita por ranking, el platense insistió en que la Copa Davis suele alterar cualquier lógica previa.
“Estuve mirando a los rivales antes de almorzar y los vi bastante. Son jugadores habilidosos, con un estilo de juego bastante marcado, que juegan mucho hacia adelante y son ofensivos”, describió..
“Quedó demostrado en muchísimas series de Copa Davis que es probablemente el evento donde más sorpresas hay en cuanto al ranking. Por eso creo que es importante enfocarnos en nosotros, tratar de hacer lo mejor posible y no pensar tanto en cómo juega el rival o cómo se plantea tácticamente el partido”, añadió.
Y cerró dejando en claro que está preparado si Frana decide darle la oportunidad: “Después dependerá del sorteo y de quién le toque jugar primero, pero obviamente estoy listo. Estoy preparado tanto desde el análisis de los rivales como físicamente, si se da la posibilidad de jugar”.