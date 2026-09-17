Copa Davis: Thiago Tirante contó cómo cambió su carrera después de la serie en Busan

Y profundizó: “Le pude dar un enfoque diferente no solamente al tenis, sino a la vida en general. A veces es difícil parar la pelota y decir: ‘Mirá dónde estoy, lo que estoy jugando y las cosas que vengo logrando’. A veces hace falta ver lo privilegiado que es uno y las cosas que logró. Hace falta un abrazo, una caricia al alma, al corazón, y creo que esa fue la mía. Fue sumamente importante para mi carrera y para mi vida”.