Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 18 de septiembre

Resumen para apurados
- El SMN pronostica para este viernes 18 en Tucumán una jornada templada con máxima de 28 °C y baja probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche.
- El día iniciará mayormente nublado con 13 °C de mínima y vientos leves; la inestabilidad crecerá al final del día con chances de chaparrones de hasta el 40%.
- El ascenso térmico continuará el fin de semana con máximas de hasta 30 °C, antes del posible regreso de nuevas precipitaciones al inicio de la próxima semana.
El tiempo en Tucumán este viernes 18 de septiembre se presentará con una jornada templada y cielo mayormente nublado. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre los 13 °C de mínima y los 28 °C de máxima en San Miguel de Tucumán.
La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 13 °C. Durante la mañana las condiciones se mantendrán similares, aunque el termómetro comenzará a subir hasta alcanzar una tarde cálida para esta época del año.
Pronóstico del clima: viernes 18 de septiembre, en Tucumán
Durante la madrugada y la mañana del viernes, el cielo estará mayormente nublado y no se esperan precipitaciones. La temperatura mínima será de 13 °C, mientras que hacia la mañana llegará a unos 19 °C.
Durante la tarde se espera el período más cálido de la jornada, con una máxima de 28 °C y cielo mayormente nublado. La probabilidad de lluvias será baja, de entre 0% y 10%.
El viento tendrá velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con variaciones en su dirección a lo largo del día.
¿Lloverá este viernes en Tucumán?
El pronóstico anticipa bajas probabilidades de precipitaciones durante gran parte del viernes.
La situación podría cambiar durante la noche, cuando la probabilidad de chaparrones aumentará a entre 10% y 40%. Por ese motivo, el cierre de la jornada podría presentar algunas lluvias aisladas en Tucumán.
El SMN utiliza pronósticos que detallan temperatura, estado del tiempo, viento y probabilidad de precipitaciones para distintos períodos de la jornada.
El pronóstico para Tucumán durante el fin de semana
El ascenso de las temperaturas continuará durante los próximos días. Según el pronóstico extendido que figura en la actualización del SMN, el sábado tendrá una mínima de 14 °C y una máxima de 29 °C, mientras que el domingo las temperaturas subirán hasta 30 °C.
Para el domingo también se espera una jornada cálida, aunque el escenario comenzará a cambiar hacia el inicio de la próxima semana, cuando podrían regresar las precipitaciones a la provincia.
Pronóstico del tiempo en Tucumán para este viernes 18
Mínima: 13 °C.
Máxima: 28 °C.
Madrugada: mayormente nublado, 0% de probabilidad de lluvia.
Mañana: mayormente nublado, 0% de probabilidad de lluvia.
Tarde: mayormente nublado, 0% a 10% de probabilidad de precipitaciones.
Noche: chaparrones, 10% a 40% de probabilidad de lluvia.
Viento: entre 7 y 12 km/h.