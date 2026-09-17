“Me voy con la frente en alto”: “Fosa” Ferreyra se despidió de San Martín con un posteo en las redes

Resumen para apurados
- El defensor Nicolás Ferreyra acordó este jueves su desvinculación de San Martín de Tucumán y se despidió en redes tras tensiones con la institución.
- La rescisión se produjo tras una semana de declaraciones públicas y distanciamiento del plantel, cerrando su ciclo con un mensaje de gratitud hacia los hinchas.
- Su salida reestructura la defensa del equipo de Alejandro Orfila en un momento clave de la Primera Nacional, donde pelea el ingreso al torneo Reducido.
La salida de Nicolás “Fosa” Ferreyra de San Martín tuvo este jueves un nuevo capítulo. Después de que el club oficializara el acuerdo para su desvinculación, el defensor utilizó sus redes sociales para despedirse de la institución y de los hinchas. En un mensaje cargado de emoción, aseguró que se va “con la frente en alto” y con la tranquilidad de haber dejado todo desde su llegada.
“Hoy termina mi vínculo con la institución”, comenzó Ferreyra en su publicación. El defensor hizo referencia a todo lo ocurrido durante los últimos días y, sin entrar nuevamente en detalles sobre la situación que terminó con su salida, eligió remarcar su compromiso durante su paso por San Martín. “Se dijeron muchas cosas, se dirán otras tantas. Me voy con la frente en alto y la conciencia tranquila que desde mi llegada al club me entregué al cien; por sus colores, por mis compañeros y por su gente”, escribió.
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El agradecimiento y una frase especial
Ferreyra también destacó lo que significó vestir la camiseta de San Martín durante este año y agradeció a quienes lo acompañaron durante su estadía en la institución. “Me siento un privilegiado de haber defendido este escudo”, expresó el defensor, que había llegado al club a comienzos de temporada y rápidamente se convirtió en uno de los futbolistas de mayor experiencia dentro del plantel.
En su despedida incluyó a sus compañeros, a los trabajadores de la institución y especialmente a los hinchas. “Sólo tengo palabras de agradecimiento: a mis compañeros, a todos los trabajadores del club, quienes hacen de este una gran familia, y a toda la gente que me demostró tanto cariño durante este año. Eternamente agradecido”, manifestó.
El mensaje tuvo además una referencia que excede lo futbolístico. Ferreyra cerró su publicación con una frase que resume su identificación con San Martín y con Tucumán: “A partir de hoy soy un ciruja más”. Y, pese a que su vínculo contractual con la institución llegó a su fin, evitó darle un tono definitivo a la despedida: “Esta no es una despedida, es sólo un hasta luego”.
La publicación se conoció mientras San Martín ya se prepara para afrontar un partido importante frente a Atlético Rafaela. El equipo de Alejandro Orfila viene de golear 3-0 a Agropecuario y quedó nuevamente a un punto de los puestos de Reducido. En medio de esa recuperación futbolística, el ciclo de Ferreyra llegó a su final después de una semana en la que sus declaraciones a LA GACETA, su posterior salida del plantel profesional y el acuerdo de desvinculación ocuparon buena parte de la escena.