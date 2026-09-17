“Me voy con la frente en alto”: “Fosa” Ferreyra se despidió de San Martín con un posteo en las redes

“Hoy termina mi vínculo con la institución”, comenzó Ferreyra en su publicación. El defensor hizo referencia a todo lo ocurrido durante los últimos días y, sin entrar nuevamente en detalles sobre la situación que terminó con su salida, eligió remarcar su compromiso durante su paso por San Martín. “Se dijeron muchas cosas, se dirán otras tantas. Me voy con la frente en alto y la conciencia tranquila que desde mi llegada al club me entregué al cien; por sus colores, por mis compañeros y por su gente”, escribió.