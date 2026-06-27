Milei recibe en Olivos a Manuel Adorni y define el futuro del jefe de Gabinete

Horas decisivas

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial, las señales dentro del Gobierno apuntan a una definición inminente. La decisión final dependerá de la reunión que Javier Milei mantenga con Manuel Adorni, en un contexto de creciente presión política y judicial que aceleró las discusiones dentro del oficialismo. Por ahora, el Gobierno mantiene el hermetismo, mientras en la Casa Rosada se multiplican las reuniones para definir quién ocupará uno de los cargos más importantes del gabinete nacional en caso de concretarse la salida del actual jefe de Gabinete.