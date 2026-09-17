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Cómo está hoy el famoso niño de Star Wars que desapareció de las pantallas: tiene 37 y está irreconocible

Jake Lloyd interpretó a Anakin Skywalker en Star Wars cuando tenía apenas 10 años y años después se alejó de la actuación. Ahora volvió a hablar públicamente sobre su presente y contó qué hace mientras continúa con su tratamiento y nuevos proyectos.

Jake Lloyd interpretó a Anakin Skywalker de niño en Star Wars
Jake Lloyd interpretó a Anakin Skywalker de niño en Star Wars La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Jake Lloyd, exactor infantil de Star Wars, reapareció en una entrevista en su hogar para hablar sobre su recuperación tras años de aislamiento por problemas de salud mental.
  • Diagnosticado con esquizofrenia en 2008, Lloyd dejó la actuación en 2001 y, tras sufrir un brote psicótico en 2023, ingresó a un centro médico para continuar su rehabilitación.
  • Descartó regresar a la pantalla para priorizar su tratamiento psiquiátrico y aspira a sumarse a equipos profesionales de deportes electrónicos mediante el videojuego Call of Duty.
Resumen generado con IA

Jake Lloyd quedó en la memoria de millones de fanáticos de Star Wars por interpretar a Anakin Skywalker cuando era apenas un niño. Tenía 10 años cuando apareció en Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma, estrenada en 1999, y su personaje se convirtió en una pieza fundamental de la historia que explicaba los orígenes de Darth Vader.

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Después de aquella experiencia, Lloyd se alejó de la actuación y durante años mantuvo un perfil completamente reservado. Ahora, una reciente entrevista permitió conocer cómo se encuentra y cuáles son sus proyectos para el futuro.

Cómo está hoy Jake Lloyd, el niño que interpretó a Anakin Skywalker

El actor abandonó la industria del entretenimiento en 2001. Durante su adolescencia comenzó a atravesar problemas de salud mental que se hicieron más complejos durante sus años universitarios.

Según contó su madre, Lisa Lloyd, en una entrevista con Scripps News, en 2008 recibió un diagnóstico de esquizofrenia. También atravesó anosognosia, una condición que puede dificultar que una persona reconozca que tiene una enfermedad.

Jake Lloyd se alejó de las pantallas por problemas de salud mental Jake Lloyd se alejó de las pantallas por problemas de salud mental Fotogramas

Su situación derivó en años especialmente difíciles y también en problemas legales. En 2018 sufrió otro golpe familiar con la muerte de su hermana menor, Madison, quien falleció a los 26 años.

En 2023, mientras viajaba en un automóvil junto a su madre, Jake tuvo un episodio psicótico. Luego recibió atención hospitalaria e ingresó a un centro de rehabilitación, donde comenzó un proceso de tratamiento y recuperación.

La nueva aparición de Jake Lloyd después de varios años

Durante mucho tiempo prácticamente no hubo información sobre la vida cotidiana del actor ni imágenes recientes de su aspecto. Esa situación cambió en los últimos días, cuando Clayton Sandell, escritor y periodista, fue recibido por Lloyd en su casa para realizarle una entrevista.

Durante la charla, el intérprete habló sobre su presente y explicó que el tratamiento le permitió incorporar herramientas para afrontar distintas situaciones y relacionarse de una manera saludable.

“Estoy en el lugar correcto”, expresó Jake al referirse al lugar donde continúa su recuperación. También destacó la importancia de la terapia, el tratamiento y la posibilidad de socializar de manera productiva.

¿Jake Lloyd volverá a actuar?

Por el momento, el actor no tiene entre sus prioridades regresar a la pantalla. Su principal objetivo está puesto en continuar con la medicación, la terapia y el acompañamiento profesional. Además, encontró en los videojuegos una de sus actividades preferidas. En particular, disfruta de Call of Duty y busca aprovechar su desempeño en el gaming como una posible puerta hacia un nuevo proyecto profesional.

Lloyd contó que llegó a estar entre los 500 mejores jugadores de Call of Duty: Modern Warfare cuando fue lanzado y que actualmente se encuentra dentro del 4% superior en eliminaciones. Su intención es utilizar esos antecedentes para intentar incorporarse a algún equipo de deportes electrónicos.

Así, quien alguna vez interpretó al pequeño Anakin Skywalker atraviesa una nueva etapa de su vida lejos de los sets de filmación. Su presente está centrado en el tratamiento, la recuperación y la búsqueda de nuevos proyectos vinculados al mundo de los videojuegos.

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