Cómo está hoy el famoso niño de Star Wars que desapareció de las pantallas: tiene 37 y está irreconocible

¿Jake Lloyd volverá a actuar?

Por el momento, el actor no tiene entre sus prioridades regresar a la pantalla. Su principal objetivo está puesto en continuar con la medicación, la terapia y el acompañamiento profesional. Además, encontró en los videojuegos una de sus actividades preferidas. En particular, disfruta de Call of Duty y busca aprovechar su desempeño en el gaming como una posible puerta hacia un nuevo proyecto profesional.