Qué dijo Ana Paula Dutil, ex pareja de Emanuel Ortega, sobre su casamiento con Julieta Prandi
Ana Paula Dutil, exesposa de Emanuel Ortega y madre de sus hijos, se refirió al casamiento del músico con Julieta Prandi en medio de las versiones sobre una interna familiar. ¿Qué dijo sobre la nueva pareja?
Resumen para apurados
- Tras casarse Emanuel Ortega y Julieta Prandi el martes en San Isidro, Ana Paula Dutil celebró la unión y destacó el buen vínculo de la conductora con sus hijos.
- La boda íntima selló seis años de relación, pero la llamativa ausencia de los hermanos Ortega en el Registro Civil generó fuertes versiones sobre un conflicto familiar interno.
- La postura conciliadora de Dutil busca disipar tensiones mediáticas, mientras persiste la incógnita sobre la relación de la nueva pareja con el resto del clan Ortega.
Después de seis años de relación, Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron el martes 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro. La ceremonia fue íntima y contó con la presencia de sus hijos, padres, hermanos y algunos familiares y amigos. Sin embargo, hubo ausencias que rápidamente llamaron la atención.
Entre ellas estuvieron las de Sebastián, Luis, Julieta y Rosario Ortega, los hermanos de Emanuel. La situación alimentó versiones sobre una posible interna familiar y generó especulaciones sobre los motivos por los que no participaron del casamiento.
En medio de las repercusiones, Ana Paula Dutil, ex esposa de Emanuel Ortega y madre de sus hijos, se refirió al matrimonio y dejó un mensaje sobre la nueva pareja.
Qué dijo Ana Paula Dutil sobre Julieta Prandi y Emanuel Ortega
La declaración de Dutil fue difundida en LAM, donde Karina Iavícoli contó que se comunicó con la ex modelo para consultarle por el casamiento de su ex marido con Prandi.
Según relató la panelista, Dutil destacó el vínculo que sus hijos mantienen con la conductora. “La quieren mucho a Julieta y eso dice mucho para mí y me parece muy importante”, habría expresado en el intercambio de mensajes.
Además, ante la consulta sobre la boda, Dutil manifestó su deseo de que la pareja sea feliz y prefirió no profundizar sobre el tema. “Siempre el amor se celebra. Les deseo lo mejor, que sean muy felices y no quiero hablar en este momento porque es el momento de Julieta y Emanuel”, fue el mensaje que, según Iavícoli, envió la exmodelo.
Quiénes estuvieron en el casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega
La ceremonia contó con un grupo reducido de familiares. Por parte de Emanuel estuvieron sus hijos Bautista e India, fruto de su relación con Dutil, además de sus padres, Palito Ortega y Evangelina Salazar.
También participaron los hijos de Julieta Prandi, Mateo y Rocco, junto con los padres de la conductora, su hermana y algunos amigos y familiares.
Bautista, el hijo mayor de Emanuel, también habló públicamente sobre el matrimonio y destacó el vínculo que mantiene con Prandi. Según sus declaraciones a PrimiciasYa, la conductora “siempre fue una más de la familia”.
El joven además contó que está feliz por su padre y aseguró que desde la llegada de Prandi a su vida lo ve “mucho más contento”.
La versión sobre la ausencia de los hermanos Ortega
La falta de los hermanos de Emanuel en la ceremonia generó distintas versiones en los programas de espectáculos. En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre sostuvo que la ausencia podría estar relacionada con un supuesto desacuerdo con el matrimonio.
La conductora atribuyó a una persona cercana a Julieta Ortega una serie de críticas hacia Prandi y aseguró que existiría malestar dentro de la familia.
Estas versiones fueron planteadas públicamente en el programa y no fueron confirmadas por los hermanos Ortega ni por la propia Prandi.
Así, mientras la ausencia de los cuatro hermanos alimentó los rumores sobre una posible interna familiar, el mensaje público de Ana Paula Dutil tomó otro tono, ya que expresó sus buenos deseos para la pareja y remarcó la importancia del vínculo entre sus hijos y Julieta Prandi.