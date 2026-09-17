Qué dijo Ana Paula Dutil, ex pareja de Emanuel Ortega, sobre su casamiento con Julieta Prandi

Además, ante la consulta sobre la boda, Dutil manifestó su deseo de que la pareja sea feliz y prefirió no profundizar sobre el tema. “Siempre el amor se celebra. Les deseo lo mejor, que sean muy felices y no quiero hablar en este momento porque es el momento de Julieta y Emanuel”, fue el mensaje que, según Iavícoli, envió la exmodelo.