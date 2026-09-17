Ed Sheeran habló tras la baja de sus teloneros por la causa de Palestina: qué dijo

Esta semana, un buen número de artistas decidió bajarse de las presentaciones de Ed Sheeran. El conflicto se habría iniciado por la baja de uno de los teloneros de su gira, el artista estadounidense Macklemore, quien se pronunció a favor de la causa de Palestina, rechazando los ataques de Israel a Gaza. En su cuenta de Instagram, el británico compartió un descargo para explicar su accionar.