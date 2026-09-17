Ed Sheeran habló tras la baja de sus teloneros por la causa de Palestina: qué dijo

Esta semana, un buen número de artistas decidió bajarse de las presentaciones de Ed Sheeran. El conflicto se habría iniciado por la baja de uno de los teloneros de su gira, el artista estadounidense Macklemore, quien se pronunció a favor de la causa de Palestina, rechazando los ataques de Israel a Gaza. En su cuenta de Instagram, el británico compartió un descargo para explicar su accionar.
Hasta hace algunos días, Macklemore, Finneas, Aaron Rowe, Beoga y Lukas Graham se habían anunciado como los teloneros de Sheeran para su reciente gira. Pero luego de que Macklemore reclamara una “Palestina libre”, el conflicto se trasladó a detrás de bambalinas.
El descargo de Ed Sheeran
Según posteó Sheeran en su cuenta de Instagram, los organizadores locales de los shows le advirtieron que cancelarían sus fechas si Macklemore seguía figurando entre los teloneros. La desaprobación no estaría vinculada al pronunciamiento del artista estadounidense, sino a “cómo transmitió parte de su mensaje”, según escribió el intérprete de “Shape of You”.
Sheeran intentó dialogar los organizadores y con activistas para “intentar encontrar una resolución para todos”, sin éxito. La salida de Macklemore, a quien respeta “como artista”, fue responsabilidad exclusiva de los productores, según dijo. “Nunca abandonaría a los teloneros y músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida”, aseguró.
Post Instagram
Respecto al conflicto entre Israel y Palestina, Sheeran aseguró estar “consternado”. “El sufrimiento y el dolor causados en ambos lados son una tragedia humana”, escribió y llamó a no tolerar las guerras. “El hecho de que elija no hablar públicamente no significa que no tenga opiniones ni que no me importe”, enfatizó.
También explicó que el hecho de elegir no tocar asuntos políticos responde a que tiene seguidores jóvenes e incluso niños alrededor de todo el mundo. “Quienes vienen a mis shows no esperan un foro político”, aseguró Sheeran.
Removieron a un artista pro-Palestina del show de Ed Sheeran
Según trascendió, el impulsor de la decisión fue el dueño del Gillette Stadium, Robert Kraft, también responsable máximo del equipo de la NFL New England Patriots. Para el multimillonario, Macklemore tiene un amplio antecedente de comentarios antisemitas.
“Para todos mis hermanos y hermanas judíos, la crítica a Israel, la crítica al apartheid o estar en contra del genocidio no es en modo alguno una crítica hacia ustedes. Este mensaje es de paz, amor y para que todos los seres humanos sean tratados con dignidad, respeto e igualdad”, había sido el discurso de Macklemore en un recital a principios de septiembre en Nueva Jersey.