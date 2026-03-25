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“Palestina 36”: proyectan un filme nominado al Oscar
“Palestina 36”: proyectan un filme nominado al Oscar
Hace 5 Hs

Con entrada libre y gratuita, esta tarde desde las 19 se verá en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251) el filme “Palestina 36”, que fue nominado por Palestina al Oscar como mejor producción internacional y figuró en la preselección de las 10 mejores películas de ese rubro en diciembre (junto con la argentina “Belén”), aunque no llegó a la lista final. 

Dirigida por Annemarie Jacir, es la recreación de la Revuelta Árabe armada contra el Mandato Británico que controlaba ese territorio, y que tuvo lugar entre 1936 y 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial y de la creación del Estado de Israel. 

La trama sigue a varios personajes que representan diferentes perspectivas y pertenecen a distintas clases sociales, pero que están unidos por la lucha por su tierra, en una reivindicación del principio de identidad y del proceso de resistencia que continúa en la actualidad.


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