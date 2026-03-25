“Palestina 36”: proyectan un filme nominado al Oscar

Con entrada libre y gratuita, esta tarde desde las 19 se verá en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251) el filme “Palestina 36”, que fue nominado por Palestina al Oscar como mejor producción internacional y figuró en la preselección de las 10 mejores películas de ese rubro en diciembre (junto con la argentina “Belén”), aunque no llegó a la lista final.