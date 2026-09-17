Defensa Civil despliega brigadistas para contener un incendio en la alta montaña

Está prevista la utilización de un avión hidrante del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que se encuentra en Horco Molle, para realizar disparos de agua y apoyar la extinción del incendio. “Dependiendo del clima y el comportamiento de los tres frentes del incendio, evaluaremos la presencia del avión hidrante para reforzar las tareas de extinción aérea,” detalló Imbert.