Defensa Civil despliega brigadistas para contener un incendio en la alta montaña

Resumen para apurados
- Defensa Civil de Tucumán desplegó brigadistas este miércoles en el cerro El Muñoz, cerca de El Mollar, para contener un incendio forestal desatado en alta montaña.
- El fuego inició en el límite con Parques Nacionales. Los agentes fueron trasladados en helicóptero a más de 3.500 metros de altura en medio de intensas ráfagas de viento Zonda.
- Este jueves se prevé sumar un avión hidrante y nuevos rescatistas para atacar los tres frentes activos, condicionados por la evolución de las variables meteorológicas.
El Gobierno tucumano activó un operativo terrestre y aéreo para enfrentar un incendio en una zona de alta montaña cercana a El Rincón y El Mollar. Cuatro brigadistas forestales fueron trasladados a las inmediaciones del foco ígneo, donde permanecerán para monitorear su evolución y coordinar las tareas de este jueves.
Ramón Imbert, director de Defensa Civil de Tucumán, brindó detalles sobre el despliegue llevado a cabo para controlar el fuego registrado en el cerro El Muñoz, ubicado cerca de El Rincón y El Mollar.
La zona de origen del siniestro
El incendio se habría iniciado en el límite entre un área de Parques Nacionales y la jurisdicción provincial. La situación fue alertada inicialmente por personal de Parques Nacionales y luego confirmada a través de reportes de vecinos de El Rincón y comunidades indígenas de la región.
Con esta información, Defensa Civil coordinó con la Defensa Civil de Tafí del Valle, que aportó registros fotográficos y datos precisos sobre la ubicación y características del incendio. “Comenzamos a coordinar con la Defensa Civil de Tafí del Valle, quienes nos confirmaron la situación y enviaron imágenes del lugar. Así preparamos el despliegue de nuestra brigada forestal”, explicó Imbert.
Por las dificultades del terreno y la altitud, que supera los 3.500 metros sobre el nivel del mar, el acceso terrestre fue complicado. Por ello, se decidió trasladar a los brigadistas mediante un helicóptero de la Dirección de Aeronáutica.
“El traslado de cuatro brigadistas de la División de Defensa Civil se realizó desde El Mollar hacia un punto cercano al incendio, considerando las condiciones de seguridad y climáticas en la alta montaña,” señaló Imbert.
La presencia de viento Zonda
El operativo incluyó el envío de los brigadistas en grupos de dos para acercarlos lo máximo posible al área afectada. En el sector se registraron condiciones adversas, con presencia de viento Zonda intenso, lo que llevó a una evaluación constante para decidir si avanzar hacia los diferentes frentes de fuego.
“Por ahora, las cuatro personas permanecen en el lugar, disponibles para iniciar temprano mañana jueves tareas con apoyo aéreo si las condiciones lo permiten”, afirmó el director.
Está prevista la utilización de un avión hidrante del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que se encuentra en Horco Molle, para realizar disparos de agua y apoyar la extinción del incendio. “Dependiendo del clima y el comportamiento de los tres frentes del incendio, evaluaremos la presencia del avión hidrante para reforzar las tareas de extinción aérea,” detalló Imbert.
Con respaldo de los bomberos
El operativo cuenta también con el apoyo de bomberos de Tafí del Valle para las tareas terrestres. Si las condiciones lo permiten, Defensa Civil prevé repetir el uso del helicóptero para trasladar más personal. Además, se estudiará sumar una segunda guardia de brigadistas para intervenir simultáneamente en los distintos frentes, en caso de ser necesario.
“Si se requiere más equipo, nuestra segunda guardia de brigadistas está lista para complementar las operaciones,” confirmó el funcionario.