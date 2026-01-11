Cerro Muñoz, la cumbre que no quería ser frontera

Félix, por su parte, recuerda una de las historias más fuertes del libro. “Es de una chica que iba de Andalhualá, en Catamarca, y tenía que pasar por Ánima para ir a su puesto. La agarra un viento blanco y una nevada y se termina congelando la niña. Llegan los burros al puesto al día siguiente, cuando había mermado la nevada. Es la niña congelada de Ánima”, relata. “Está contada desde el sentido de lo que era el cumplimiento del deber, lo que te decían los mayores: cómo lo tenías que hacer cueste lo que cueste. Te marca lo que es la vida del cerro y de esta gente: atravesar soledades, las cargas en los animales. Son vidas llenas de sufrimientos pero a su vez de alegrías”, describe.