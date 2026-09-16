El crimen de Érika: arresto domiciliario para otro acusado de encubrimiento

Mientras se resuelven estos planteos, avanzan las audiencias preparatorias del juicio oral, que podría realizarse antes de fin de año. En esos debates hubo novedades. La primera es que, por pedido de Marcelo Cosciansi, defensor de Sosa, se decidió excluir del reclamo civil a los hermanos de la joven, por lo que el pedido de resarcimiento económico de $500 millones se reduciría en un 50%. La otra es que Sosa habría reconocido haber “descartado” el cuerpo de la víctima por temor a recibir represalias por parte del novio narca de Érika.