Stephen "Kiki" Ramos, la promesa nacida en Haití y figura del Sub 17, firmó su primer contrato con Vélez
El extremo categoría 2009 selló su vínculo profesional con el "Fortín" hasta diciembre de 2028 y tendrá una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares. Su conmovedora historia de vida, la adopción y la elección de representar a la selección argentina.
Resumen para apurados
- Stephen "Kiki" Ramos firmó su primer contrato con Vélez Sarsfield hasta 2028 con una cláusula de 12 millones de dólares para blindar su proyección.
- Nacido en Haití y adoptado en Argentina, el extremo categoría 2009 brilló en inferiores y optó por jugar en la selección Sub 17 nacional antes que en su país natal.
- Con este blindaje, Vélez protege su patrimonio deportivo ante el mercado internacional previo al futuro debut del delantero en la Primera División.
Vélez Sarsfield aseguró el futuro de su cantera al oficializar la firma del primer contrato profesional de Stephen "Kiki" Ramos. El atacante categoría 2009, una de las mayores apariciones de las divisiones inferiores del club, rubricó su vínculo formal con la institución hasta el 31 de diciembre de 2028. Consciente de su proyección internacional, la dirigencia de Liniers decidió blindar su ficha con una imponente cláusula de salida fijada en 12 millones de dólares. “¡Vamos Kiki!”, celebró el club en sus redes sociales al presentar la imagen del futbolista posando con la camiseta velezana.
Detrás del promisorio porvenir deportivo de Ramos se esconde una particular historia de vida. Nacido en Puerto Príncipe, Haití, el joven llegó a Buenos Aires a temprana edad tras ser adoptado por una familia argentina. Ya afincado en el país, comenzó a forjar su camino futbolístico en la cantera fortinera, donde se afianzó como un extremo izquierdo punzante, hábil y desequilibrante en el mano a mano.
Su notable rendimiento en el fútbol formativo despertó el interés de la federación haitiana para integrarlo a sus combinados juveniles; sin embargo, el delantero no dudó cuando recibió el llamado de Diego Placente para vestir la camiseta de la selección argentina Sub 17, afianzándose de inmediato dentro de la estructura albiceleste.
Aunque todavía no tuvo la oportunidad de debutar en Primera División ni de ser convocado por el cuerpo técnico de Guillermo Barros Schelotto, en Vélez consideran a "Kiki" una pieza con potencial de elite de cara al mediano plazo. Con esta rúbrica y una cláusula de jerarquía continental, la institución de Liniers ratifica su histórica tradición de apostar por los talentos formados en La Fábrica para resguardar su patrimonio deportivo.