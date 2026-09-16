Stephen "Kiki" Ramos, la promesa nacida en Haití y figura del Sub 17, firmó su primer contrato con Vélez

Vélez Sarsfield aseguró el futuro de su cantera al oficializar la firma del primer contrato profesional de Stephen "Kiki" Ramos. El atacante categoría 2009, una de las mayores apariciones de las divisiones inferiores del club, rubricó su vínculo formal con la institución hasta el 31 de diciembre de 2028. Consciente de su proyección internacional, la dirigencia de Liniers decidió blindar su ficha con una imponente cláusula de salida fijada en 12 millones de dólares. “¡Vamos Kiki!”, celebró el club en sus redes sociales al presentar la imagen del futbolista posando con la camiseta velezana.