Derribando tabúes: dos tenistas que hicieron pública su homosexualidad disputaron una final y dieron un mensaje
Tras consagrarse campeón del Challenger de Tulln, el suizo Mika Brunold le dedicó el trofeo al brasileño Joao Reis da Silva, pionero al hablar de su orientación sexual en el circuito masculino.
Resumen para apurados
- Mika Brunold venció a Joao Reis da Silva en Tulln, Austria, en la primera final de tenis masculino entre dos jugadores abiertamente homosexuales, marcando un hecho inédito.
- Reis da Silva fue en 2024 el primer tenista ATP activo en hablar de su sexualidad, mientras que Brunold lo hizo en 2025; el suizo se consagró campeón por 6-4 y 6-3.
- El cruce quiebra décadas de hermetismo sobre la homosexualidad en el circuito masculino y posiciona a ambos deportistas como referentes para derribar tabúes en el deporte.
Una final de Challenger en Tulln, Austria, se convirtió en un hecho sin precedentes para el tenis profesional: por primera vez en el circuito masculino, dos jugadores que hicieron pública su homosexualidad compartieron una final oficial. El suizo Mika Brunold se impuso 6-4 y 6-3 sobre polvo de ladrillo y, ya con el trofeo en las manos, le dedicó el título al brasileño Joao Lucas Reis da Silva: "Un año después de que hicieras pública tu homosexualidad, yo hice lo mismo. Sos una gran inspiración para mí y estoy muy orgulloso de nosotros. Podemos ser referentes para muchas personas que tienen dificultades con su sexualidad", dijo, y el estadio respondió con una ovación.
El gesto tiene un peso especial en un deporte donde la orientación sexual masculina se mantuvo bajo hermetismo durante décadas. En diciembre de 2024, Reis da Silva (26 años) había dado el primer paso al blanquear su relación con el actor Gui Sampaio, y se convirtió así en el primer tenista activo de la ATP en manifestar abiertamente su homosexualidad. Casi un año más tarde, en noviembre de 2025, Brunold hizo lo propio a través de una carta pública en la que habló del miedo al rechazo en los vestuarios de alta competencia y de la necesidad de naturalizar el tema: "Comparto esto para dar un paso por mí mismo, pero también porque creo que no se habla lo suficiente de esto en el deporte. En un mundo ideal ni siquiera sería necesario salir del clóset".
El título, además, corona la mejor semana en la carrera del joven suizo: con 21 años y cinco títulos ITF en su haber, Brunold ganó su primer Challenger y trepó al puesto 257° del ranking mundial, su mejor marca histórica. Del otro lado de la red, el brasileño —220° del mundo y con 15 títulos en el circuito intermedio, la mayoría en dobles— sumó otra muestra de su regularidad en el circuito europeo.
El tenis femenino ya había recorrido ese camino de la mano de Billie Jean King, Martina Navratilova y Amélie Mauresmo. El circuito masculino, en cambio, seguía en deuda. Con un partido de alto nivel y un abrazo en la red, Brunold y Reis da Silva dieron un paso en esa dirección.