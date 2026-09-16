Derribando tabúes: dos tenistas que hicieron pública su homosexualidad disputaron una final y dieron un mensaje

El gesto tiene un peso especial en un deporte donde la orientación sexual masculina se mantuvo bajo hermetismo durante décadas. En diciembre de 2024, Reis da Silva (26 años) había dado el primer paso al blanquear su relación con el actor Gui Sampaio, y se convirtió así en el primer tenista activo de la ATP en manifestar abiertamente su homosexualidad. Casi un año más tarde, en noviembre de 2025, Brunold hizo lo propio a través de una carta pública en la que habló del miedo al rechazo en los vestuarios de alta competencia y de la necesidad de naturalizar el tema: "Comparto esto para dar un paso por mí mismo, pero también porque creo que no se habla lo suficiente de esto en el deporte. En un mundo ideal ni siquiera sería necesario salir del clóset".