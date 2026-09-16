DeportesFútbol

River-Sarmiento podría cambiar otra vez de fecha: el motivo y cuándo se jugaría

El encuentro fue programado oficialmente para el miércoles 7 de octubre en Junín, pero podría trasladarse al 14 debido a las posibles convocatorias de varios jugadores de River a la Selección.

SIN DEFINICIONES. River pedirá que se vuelva a trasladar la fecha del partido frente a Sarmiento.
SIN DEFINICIONES. River pedirá que se vuelva a trasladar la fecha del partido frente a Sarmiento.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River y Sarmiento postergarían su partido en Junín del 7 al 14 de octubre debido a la citación de varios futbolistas millonarios a la Selección Argentina por la Fecha FIFA.
  • El cruce ya se había pasado del 4 al 7 de octubre, pero la cercanía con el duelo de la Selección ante Benín el día 6 dejaría a los citados sin descanso ni prácticas con el plantel.
  • La postergación al 14 de octubre permitirá a River alinear a sus figuras descansadas en un duelo que contará con el atractivo del ingreso de público visitante en Junín.
Resumen generado con IA

El partido entre Sarmiento de Junín y River, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura, todavía no tendría asegurado su lugar definitivo en el calendario. Aunque la Liga Profesional lo programó para el miércoles 7 de octubre a las 19.30, surgió la posibilidad de trasladarlo una semana y disputarlo el miércoles 14.

Originalmente, el encuentro estaba previsto para el domingo 4. Sin embargo, la coincidencia de la jornada con la Fecha FIFA modificó los planes debido a la cantidad de futbolistas de River que podrían ser convocados por Lionel Scaloni.

El problema no terminaría de resolverse con el traslado al 7. Argentina jugará contra Benín el martes 6 de octubre en el Monumental, en el encuentro que tendrá como gran atractivo la despedida de Lionel Messi. De mantenerse la programación actual, los convocados de River tendrían que incorporarse rápidamente al plantel para viajar a Junín y jugar al día siguiente, prácticamente sin entrenamientos previos.

Los jugadores de River que podrían ser convocados

Gonzalo Montiel aparece como uno de los principales candidatos a integrar la nómina de la Selección. Thiago Almada, por su parte, cumpliría su fecha de suspensión frente a Bolivia y posteriormente quedaría disponible para los encuentros ante Burkina Faso y Benín.

También aparecen Nicolás Otamendi, Marcos Acuña y Ángel Correa. Los tres campeones del mundo podrían integrar la convocatoria o participar de los reconocimientos previstos para la jornada de despedida de Messi en el Monumental.

A ellos se suman dos nombres con proyección. El arquero Santiago Beltrán es considerado como una alternativa a futuro, mientras que Tobías Andrada también aparece entre las opciones que maneja el cuerpo técnico argentino.

Ante este escenario, una de las posibilidades que se analiza es trasladar Sarmiento-River al miércoles 14 de octubre, lo que permitiría que los futbolistas afectados por la Fecha FIFA regresen y vuelvan a trabajar con el plantel antes del encuentro.

El partido se disputará en el estadio Eva Perón y contará con otro atractivo: Sarmiento decidió habilitar la presencia de público visitante, por lo que los hinchas de River podrán acompañar al equipo en Junín.

Temas Club Atlético River Plate
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera
1

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración
2

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
3

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Todos los caminos conducen a Caputo
4

Todos los caminos conducen a Caputo

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”
5

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

Ranking notas premium
Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
1

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
2

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias
3

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene
4

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
5

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Más Noticias
Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia por Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia por Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Reviertan esta situación: así fue la visita de la barra al plantel de San Martín en la previa del triunfo contra Agropecuario

"Reviertan esta situación": así fue la visita de la barra al plantel de San Martín en la previa del triunfo contra Agropecuario

Gallardo, entre la continuidad en San Martín, la competencia y las charlas con el “Muñeco”

Gallardo, entre la continuidad en San Martín, la competencia y las charlas con el “Muñeco”

La Fórmula 1 oficializó el calendario 2027: 24 carreras, récord de Sprints y dos circuitos que regresan

La Fórmula 1 oficializó el calendario 2027: 24 carreras, récord de Sprints y dos circuitos que regresan

“A los 14 me vine solo”: Colapinto recordó su primer viaje a Europa y cómo empezó su camino en la F-1

“A los 14 me vine solo”: Colapinto recordó su primer viaje a Europa y cómo empezó su camino en la F-1

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Boca clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana tras resistir ante San Pablo

Boca clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana tras resistir ante San Pablo

La huella de “Cachito” Vigil en Vicky Sauze: “Es un maestro del hockey y de la vida”

La huella de “Cachito” Vigil en Vicky Sauze: “Es un maestro del hockey y de la vida”

Comentarios