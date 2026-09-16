River-Sarmiento podría cambiar otra vez de fecha: el motivo y cuándo se jugaría

El problema no terminaría de resolverse con el traslado al 7. Argentina jugará contra Benín el martes 6 de octubre en el Monumental, en el encuentro que tendrá como gran atractivo la despedida de Lionel Messi. De mantenerse la programación actual, los convocados de River tendrían que incorporarse rápidamente al plantel para viajar a Junín y jugar al día siguiente, prácticamente sin entrenamientos previos.