River-Sarmiento podría cambiar otra vez de fecha: el motivo y cuándo se jugaría

Resumen para apurados
- River y Sarmiento postergarían su partido en Junín del 7 al 14 de octubre debido a la citación de varios futbolistas millonarios a la Selección Argentina por la Fecha FIFA.
- El cruce ya se había pasado del 4 al 7 de octubre, pero la cercanía con el duelo de la Selección ante Benín el día 6 dejaría a los citados sin descanso ni prácticas con el plantel.
- La postergación al 14 de octubre permitirá a River alinear a sus figuras descansadas en un duelo que contará con el atractivo del ingreso de público visitante en Junín.
El partido entre Sarmiento de Junín y River, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura, todavía no tendría asegurado su lugar definitivo en el calendario. Aunque la Liga Profesional lo programó para el miércoles 7 de octubre a las 19.30, surgió la posibilidad de trasladarlo una semana y disputarlo el miércoles 14.
Originalmente, el encuentro estaba previsto para el domingo 4. Sin embargo, la coincidencia de la jornada con la Fecha FIFA modificó los planes debido a la cantidad de futbolistas de River que podrían ser convocados por Lionel Scaloni.
El problema no terminaría de resolverse con el traslado al 7. Argentina jugará contra Benín el martes 6 de octubre en el Monumental, en el encuentro que tendrá como gran atractivo la despedida de Lionel Messi. De mantenerse la programación actual, los convocados de River tendrían que incorporarse rápidamente al plantel para viajar a Junín y jugar al día siguiente, prácticamente sin entrenamientos previos.
Los jugadores de River que podrían ser convocados
Gonzalo Montiel aparece como uno de los principales candidatos a integrar la nómina de la Selección. Thiago Almada, por su parte, cumpliría su fecha de suspensión frente a Bolivia y posteriormente quedaría disponible para los encuentros ante Burkina Faso y Benín.
También aparecen Nicolás Otamendi, Marcos Acuña y Ángel Correa. Los tres campeones del mundo podrían integrar la convocatoria o participar de los reconocimientos previstos para la jornada de despedida de Messi en el Monumental.
A ellos se suman dos nombres con proyección. El arquero Santiago Beltrán es considerado como una alternativa a futuro, mientras que Tobías Andrada también aparece entre las opciones que maneja el cuerpo técnico argentino.
Ante este escenario, una de las posibilidades que se analiza es trasladar Sarmiento-River al miércoles 14 de octubre, lo que permitiría que los futbolistas afectados por la Fecha FIFA regresen y vuelvan a trabajar con el plantel antes del encuentro.
El partido se disputará en el estadio Eva Perón y contará con otro atractivo: Sarmiento decidió habilitar la presencia de público visitante, por lo que los hinchas de River podrán acompañar al equipo en Junín.