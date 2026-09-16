Una pelea en un campeonato de profesionales terminó en tribunales

“Concentrado en el juego y absolutamente desprevenido, siento de repente un impacto brutal desde atrás, sin posibilidad alguna de cubrirme o defenderme, ya que en ningún momento esperé una agresión física de esa magnitud”, sostuvo Lembo cuando denunció el caso ante la fiscalía que conduce Mariano Fernández. “A raíz de ese golpe, caí al suelo, quedé aturdido, perdí completamente el conocimiento y, cuando lo recuperé, me encontraba desorientado y con un dolor inconmensurable en la cara. Desde el primer momento sentí que mi mandíbula no estaba estable, que se movía de manera anormal. Por mi condición de médico traumatólogo y cirujano ortopédico, pude percibir en forma inmediata que se trataba de una lesión grave compatible con una fractura”, añadió el profesional.