Una pelea en un campeonato de profesionales terminó en tribunales

Resumen para apurados
- Un abogado quedó al borde del procesamiento en Tucumán tras fracturarle la mandíbula a un médico de una trompada durante un torneo deportivo por una discusión en pleno partido.
- El hecho ocurrió en un torneo de Adput tras un forcejeo. La víctima no puede operar por la fractura y la audiencia de cargos se suspendió por la ausencia del defensor.
- La causa sentará un precedente penal contra la violencia en ligas amateurs y abrió un fuerte debate ético entre profesionales sobre la conducta en ámbitos deportivos.
Una pelea que se registró en el campeonato de fútbol de profesionales terminó ventilándose en los tribunales. Un abogado quedó cerca de ser procesado por lesiones graves por haber golpeado a un médico en pleno partido.
El incidente se registró el 29 de noviembre del año pasado, cuando se enfrentaban Abogados B y Contadores AC, en el marco del campeonato que organiza la Asociación Deportiva de Profesionales Universitarios (Adput) y que se disputa en el predio que la entidad posee en Bajo Grande, al este de la provincia.
Según la denuncia, el médico Jorge Alejandro Lembo, que jugaba para el equipo de los contadores, dijo que el encuentro se desarrollaba con normalidad y que tuvo un entredicho con uno de sus rivales que finalizó con la intervención del árbitro del cotejo. Declaró además que, cuando regresaba a su campo, fue atacado por la espalda por Pablo José Villazur, quien le propinó un golpe de puño a la altura del mentón.
“Concentrado en el juego y absolutamente desprevenido, siento de repente un impacto brutal desde atrás, sin posibilidad alguna de cubrirme o defenderme, ya que en ningún momento esperé una agresión física de esa magnitud”, sostuvo Lembo cuando denunció el caso ante la fiscalía que conduce Mariano Fernández. “A raíz de ese golpe, caí al suelo, quedé aturdido, perdí completamente el conocimiento y, cuando lo recuperé, me encontraba desorientado y con un dolor inconmensurable en la cara. Desde el primer momento sentí que mi mandíbula no estaba estable, que se movía de manera anormal. Por mi condición de médico traumatólogo y cirujano ortopédico, pude percibir en forma inmediata que se trataba de una lesión grave compatible con una fractura”, añadió el profesional.
El representante del Ministerio Público comenzó a investigar el caso. Logró sumar el testimonio de al menos cinco compañeros de equipo del agredido que confirmaron el hecho y la forma en la que se había producido. El informe médico confirmó la lesión y estimó un tiempo de curación e inutilidad para realizar sus tareas habituales superior a un mes.
Lembo, en su declaración, afirmó que el ataque, además de las lesiones físicas, le generó consecuencias directas. “Mi vida laboral y cotidiana se encuentra gravemente afectada. Actualmente no puedo operar, no puedo atender correctamente en mi consultorio, no puedo expresarme con normalidad, debiendo alimentarme a base de comidas procesadas y con sorbete debido a la imposibilidad de masticar adecuadamente. Además del dolor físico, esta situación me ha generado un marcado estado de angustia y ánimo depresivo, al verme impedido de ejercer mi profesión y desarrollar mis actividades normales”, añadió el médico en su declaración.
Los dirigentes de Adput, por pedido de Fernández, presentaron documentación y las imágenes que habían captado las cámaras de seguridad. Según consta en el expediente, también declararon los árbitros del cotejo. Los árbitros dijeron que hubo un forcejeo entre ambos profesionales en el que el médico le rompió la remera al denunciado y que Villazur lo golpeó por la espalda.
Para el fiscal, los indicios incorporados al expediente fueron suficientes para pedir que se lo acusara de lesiones graves agravadas por haberse producido en un espectáculo deportivo. Ayer debería haberse realizado la audiencia para la formulación de cargos, pero, por la ausencia del defensor del sospechoso, se suspendió hasta nuevo aviso. Ninguna de las dos partes mencionó la posibilidad de que el caso se resuelva a través de una solución alternativa.
El caso generó sorpresa en el ambiente de los profesionales que semanalmente compiten en este tipo de torneos. “Hay muchos que no entienden que estos son torneos para divertirse y no para sacarse toda la bronca. Espero que esto llegue a buen puerto porque no le hace bien a nadie”, sostuvo el odontólogo Lucas Graciano.
“A veces hace falta que se desate un escándalo para que muchos reflexionen sobre algunas conductas. La competencia debe ser sana para que todos se diviertan. Pero siempre hay un exaltado que puede arruinar todo. Estamos hablando de personas mayores de edad que, encima, son profesionales”, finalizó el arquitecto Julio Martínez.