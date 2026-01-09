Nueva imagen, viejas críticas: la Liga Profesional presentó su identidad visual para el 2026

La nueva insignia rompe con la estética anterior para dar lugar a una silueta minimalista: la figura de un hincha agitando una bandera. Desde la organización explicaron que la intención fue sintetizar los conceptos de "unidad, pasión y orgullo nacional". El proyecto fue el resultado de un semestre de trabajo conjunto entre los departamentos de diseño de la AFA y la LPF, quienes buscaron plasmar la "esencia religiosa" que rodea a nuestra disciplina.