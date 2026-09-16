Vouchers Educativos: cuándo se cobra en septiembre 2026 y quiénes reciben el pago antes

Resumen para apurados
- Capital Humano confirmó que los Vouchers Educativos se pagarán el 16 y 17 de septiembre en Argentina a familias de colegios privados para sostener el costo de las cuotas.
- ANSES liquida el subsidio para alumnos de escuelas con más del 75% de aporte estatal y hogares con ingresos de hasta 7 salarios mínimos, acreditándose en CBU o billeteras virtuales.
- La asistencia continuará abonándose de forma mensual hasta diciembre de 2026 para aquellos beneficiarios que mantengan actualizados sus datos y cumplan las pautas del programa.
El Ministerio de Capital Humano confirmó la fecha de cobro de los Vouchers Educativos de septiembre 2026, una asistencia destinada a familias con estudiantes que concurren a determinadas instituciones educativas de gestión privada.
La fecha general de acreditación será el jueves 17 de septiembre. Sin embargo, algunos beneficiarios podrán disponer del dinero desde un día antes, dependiendo del medio de pago informado durante la inscripción.
La liquidación y transferencia de la prestación está a cargo de ANSES, por cuenta y orden de la Secretaría de Educación.
Vouchers Educativos: cuándo se cobra en septiembre
El calendario de pagos establece dos fechas según el mecanismo utilizado para recibir la prestación:
Miércoles 16 de septiembre: acreditación anticipada para quienes cobran mediante determinadas billeteras virtuales habilitadas.
Jueves 17 de septiembre: fecha general de pago para el resto de los beneficiarios.
El adelanto no representa un monto adicional. Se trata del mismo beneficio correspondiente a septiembre, cuya disponibilidad puede variar según el medio de acreditación.
Quiénes pueden cobrar el Voucher Educativo
El programa está dirigido a familias con estudiantes de hasta 18 años que asisten a establecimientos educativos públicos de gestión privada de los niveles inicial, primario o secundario.
Las instituciones deben contar con al menos un 75% de aporte estatal para que sus alumnos puedan acceder al beneficio, de acuerdo con las condiciones establecidas por el programa.
Otro de los requisitos está relacionado con los ingresos familiares: el grupo familiar no debe superar el límite de siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Además, la información personal y familiar registrada en Anses debe encontrarse actualizada.
Cómo se cobra el beneficio de Capital Humano
El pago puede acreditarse en una cuenta bancaria asociada a una CBU o mediante una billetera virtual vinculada a la CVU declarada por el responsable del estudiante.
Por ese motivo, quienes utilizan una plataforma digital habilitada pueden observar la acreditación antes de la fecha general establecida para septiembre.
En caso de no visualizar el dinero en la fecha correspondiente, es conveniente revisar primero el medio de pago registrado y los datos declarados ante ANSES.
Hasta cuándo se pagan los Vouchers Educativos en 2026
El reglamento vigente contempla el pago mensual del beneficio hasta diciembre de 2026, siempre que las familias continúen cumpliendo las condiciones establecidas.
De esta manera, la acreditación de septiembre forma parte del calendario previsto para este año y no constituye un pago extraordinario.
El monto y la continuidad de la asistencia dependen del cumplimiento de los requisitos del programa y de la situación registrada por cada familia ante los organismos correspondientes.