Conociendo a Rusia vuelve a Tucumán: ¿cuándo será el show y cuánto salen las entradas?

Mateo Sujatovich y su banda regresa a la provincia tras su show en el Movistar Arena. Las anticipadas ya están a la venta.

Hace 1 Hs

"Persevera y triunfarás". Así Mateo Sujatovich confirmó el regreso de Conociendo a Rusia a Tucumán. En su cuenta de Instagram, el músico también anunció su gira, que comenzará el próximo 20 de septiembre, por ciudades de Buenos Aires, Córdoba y también Montevideo (Uruguay). 

El recital de la banda liderada por El Ruso será el 29 de octubre en el Club All Boys y las entradas anticipadas ya están a la venta. En su posteo, Sujatovich sugirió que las fechas de la gira no están cerradas y le pidió a sus seguidores que le den ideas sobre nuevo destinos para su gira. 

Conociendo a Rusia en Tucumán: ¿cuánto salen las entradas y dónde comprarlas?

Tras anunciar su regreso a Tucumán, el líder de Conociendo a Rusia también confirmó que las entradas para el recital en el Club All Boys ya están a la venta. Las anticipadas salen $35.000 y se consiguen de manera virtual en el sitio Pase Show, también se pueden comprar en La Rockería (Buenos Aires 39, local 6), de lunes a viernes de 9  13, y de 17 a 20.

Con una trayectoria que comenzó en 2018, Conociendo Rusia se consolidó como uno de los proyectos más destacados de la nueva canción argentina. En apenas siete años, lanzó tres discos de estudio y cosechó múltiples nominaciones a los Premios Gardel y los Latin Grammy, logrando una conexión cada vez más fuerte con el público. 

Durante 2025, la banda tuvo un paso consagratorio por importantes festivales como Cosquín Rock y Quilmes Rock, además de sumar fechas internacionales que demuestran el alcance de su propuesta musical. Ahora, Conociendo Rusia vuelve a reencontrarse con sus seguidores tucumanos, en el Club All Boys, en una fecha que se anticipa como una celebración de su presente artístico.

