Chahla, sobre la candidatura de Molinuevo: "Me alegra mucho que sea una mujer”

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Resumen para apurados
- La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, celebró la postulación de Soledad Molinuevo por LLA para competir por la ciudad al destacar la participación femenina.
- Aunque Chahla evitó confrontar directamente con su rival liberal, dirigentes del oficialismo municipal salieron al cruce de la diputada nacional de La Libertad Avanza.
- El cruce anticipa el inicio temprano de la disputa electoral por la intendencia capitalina y perfila una contienda polarizada entre el peronismo y el espacio libertario.
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