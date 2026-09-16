Política

Chahla, sobre la candidatura de Molinuevo: "Me alegra mucho que sea una mujer”

La intendenta evitó confrontar con su rival de LLA, pero desde el oficialismo cruzaron a la diputada nacional.

EN DIÁLOGO CON LA PRENSA. La intendente de la Capital, Rossana Chahla. Foto de Prensa Municipalidad de SMT
EN DIÁLOGO CON LA PRENSA. La intendente de la Capital, Rossana Chahla. Foto de Prensa Municipalidad de SMT
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, celebró la postulación de Soledad Molinuevo por LLA para competir por la ciudad al destacar la participación femenina.
  • Aunque Chahla evitó confrontar directamente con su rival liberal, dirigentes del oficialismo municipal salieron al cruce de la diputada nacional de La Libertad Avanza.
  • El cruce anticipa el inicio temprano de la disputa electoral por la intendencia capitalina y perfila una contienda polarizada entre el peronismo y el espacio libertario.
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