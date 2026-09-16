"Reviertan esta situación": así fue la visita de la barra al plantel de San Martín en la previa del triunfo contra Agropecuario

Después llegó la respuesta en la cancha

El episodio se produjo el sábado por la tarde, en la previa del partido que San Martín disputó al día siguiente frente a Agropecuario. El equipo respondió dentro de la cancha con una actuación convincente y goleó 3 a 0 en La Ciudadela, en una noche en la que mostró otra cara después de una semana cargada de tensión. Ahora, lejos de aquellas situaciones y con el objetivo de sostener lo realizado, el plantel se prepara para visitar este sábado a Atlético de Rafaela.