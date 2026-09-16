"Reviertan esta situación": así fue la visita de la barra al plantel de San Martín en la previa del triunfo contra Agropecuario

Resumen para apurados
- Hinchas de San Martín increparon al plantel el sábado en el complejo Natalio Mirkin para exigir mejores resultados tras la reciente exclusión de Nicolás Ferreyra.
- El grupo entró al predio como socios y habló diez minutos con el plantel y el DT Orfila, en medio de tensiones internas tras el apartamiento de Ferreyra ratificado por la CD.
- Tras el apriete, el equipo goleó 3-0 a Agropecuario y ahora buscará sostener la calma y el rendimiento deportivo cuando visite a Atlético de Rafaela el próximo sábado.
En medio de una semana atravesada por las declaraciones de Nicolás “Fosa” Ferreyra, su posterior apartamiento del plantel profesional y la ratificación de esa decisión por parte de la Comisión Directiva, en la previa del partido contra Agropecuario, un grupo de hinchas se acercó el sábado por la tarde al complejo Natalio Mirkin. Según pudo saber LA GACETA, los simpatizantes se identificaron como socios de San Martín y serían integrantes de una facción de la barra del club.
El grupo ingresó al predio y mantuvo una conversación con integrantes del plantel y también con miembros del cuerpo técnico encabezado por Alejandro Orfila.
El planteo estuvo relacionado con el momento que atravesaba el equipo y, particularmente, con la situación que se había generado a partir de las declaraciones de Ferreyra y su posterior separación del grupo profesional. Durante la charla, los hinchas reclamaron que se revierta la situación y transmitieron un mensaje concreto: quienes no tuvieran ganas de estar en San Martín, debían irse.
El episodio no pasó a mayores
Según confió un allegado a la CD, la conversación se extendió durante al menos 10 minutos y, posteriormente, los hinchas se retiraron del complejo. No hubo, según la información de la misma fuente consultada, otro episodio posterior durante ese encuentro.
De esta manera eran "apretados" los jugadores de @CASMOficial por facciones de la barra brava antes del partido contra Agropecuario que terminÃ³ con victoria para el santo por 3 a 0. #SanMartÃndeTuc pic.twitter.com/VvUXRZUdfF— La Lupa del Santo (@Lalupadelsanto) September 16, 2026
Después llegó la respuesta en la cancha
El episodio se produjo el sábado por la tarde, en la previa del partido que San Martín disputó al día siguiente frente a Agropecuario. El equipo respondió dentro de la cancha con una actuación convincente y goleó 3 a 0 en La Ciudadela, en una noche en la que mostró otra cara después de una semana cargada de tensión. Ahora, lejos de aquellas situaciones y con el objetivo de sostener lo realizado, el plantel se prepara para visitar este sábado a Atlético de Rafaela.