DeportesFútbol

Vasco da Gama avanzó a semifinales y espera por Boca o San Pablo

El conjunto brasileño se impuso 2-0 como local y avanzó entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. Ahora espera por el ganador de la serie entre el “Xeneize” y San Pablo.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vasco da Gama avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana tras derrotar 2-0 como local a Independiente Santa Fe, rompiendo la paridad global.
  • Tras el 0-0 de la ida, el conjunto brasileño selló la clasificación con goles de Bruno Duarte a los 37' y David Correa a los 65' del complemento.
  • El equipo brasileño disputará el pase a la final de la Copa Sudamericana frente al ganador de la llave entre Boca Juniors y San Pablo.
Resumen generado con IA
Vasco da Gama se convirtió en uno de los semifinalistas de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño derrotó 2-0 a Independiente Santa Fe de Colombia como local y se quedó con una serie que había quedado completamente abierta después del empate 0-0 registrado en el encuentro de ida.

El equipo dirigido por Pedro Emanuel consiguió destrabar el partido a los 37 minutos. Después de un centro enviado por Alan Saldivia, Bruno Duarte apareció en el centro del área y definió con la pierna derecha para establecer el 1-0.

La ventaja se amplió durante el complemento gracias a una modificación que rápidamente dio resultados. David Correa ingresó a los 62 minutos justamente en reemplazo de Duarte y apenas tres minutos más tarde convirtió el segundo. El delantero conectó de cabeza un centro de José Rodríguez y estableció el 2-0 definitivo.

El encuentro también dejó problemas físicos para ambos equipos. Emerson Rodríguez debió abandonar la cancha a los 40 minutos en Independiente Santa Fe, mientras que Ramon Rique salió lesionado a los 63' en Vasco da Gama y fue reemplazado por Thiago Mendes.

La clasificación representa una alegría importante para un Vasco que atraviesa una situación mucho más complicada en el Brasileirao, donde pelea por mantenerse en la máxima categoría.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en la serie entre Boca y San Pablo. El “Xeneize” ganó 1-0 el partido de ida disputado en La Bombonera y buscará sostener esa diferencia en Brasil. El vencedor de ese cruce será el rival de Vasco da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Temas Club Atlético Boca JuniorsCopa Sudamericana
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán
1

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
2

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

La Libertad Avanza acelera su armado rumbo a 2027: “Tucumán está en una situación crítica”
3

La Libertad Avanza acelera su armado rumbo a 2027: “Tucumán está en una situación crítica”

El Milagro moviliza Salta: Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible
4

El Milagro moviliza Salta: "Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible"

El recuerdo de Giséle Pelicot: drogó y abusó de su esposa, y la entregó a otros hombres
5

El recuerdo de Giséle Pelicot: drogó y abusó de su esposa, y la entregó a otros hombres

Ranking notas premium
Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
1

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
2

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
3

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene
4

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una reelección habilitada y críticas por una camiseta porteña
5

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y críticas por una camiseta porteña

Más Noticias
Atlético Tucumán va por las semifinales: la ilusión que crece antes de enfrentar a Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán va por las semifinales: la ilusión que crece antes de enfrentar a Independiente Rivadavia

Fin de la sociedad: por qué Matías Biscay no acompañará a Marcelo Gallardo en la selección de Ecuador

Fin de la sociedad: por qué Matías Biscay no acompañará a Marcelo Gallardo en la selección de Ecuador

El duro camino que tiene por delante San Martín: qué necesita para llegar al Reducido de la Primera Nacional

El duro camino que tiene por delante San Martín: qué necesita para llegar al Reducido de la Primera Nacional

Me salvaron la vida: el mensaje de Emanuel Mammana tras la grave lesión que sufrió en Rosario

"Me salvaron la vida": el mensaje de Emanuel Mammana tras la grave lesión que sufrió en Rosario

Pierre Gasly explotó contra Alpine durante el GP de España: “Ni siquiera me hables”

Pierre Gasly explotó contra Alpine durante el GP de España: “Ni siquiera me hables”

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la certeza para cambiar su vida en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la certeza para cambiar su vida en septiembre, según Ludovica Squirru

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Comentarios