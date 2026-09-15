Vasco da Gama avanzó a semifinales y espera por Boca o San Pablo

Resumen para apurados
- Vasco da Gama avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana tras derrotar 2-0 como local a Independiente Santa Fe, rompiendo la paridad global.
- Tras el 0-0 de la ida, el conjunto brasileño selló la clasificación con goles de Bruno Duarte a los 37' y David Correa a los 65' del complemento.
- El equipo brasileño disputará el pase a la final de la Copa Sudamericana frente al ganador de la llave entre Boca Juniors y San Pablo.
El equipo dirigido por Pedro Emanuel consiguió destrabar el partido a los 37 minutos. Después de un centro enviado por Alan Saldivia, Bruno Duarte apareció en el centro del área y definió con la pierna derecha para establecer el 1-0.
La ventaja se amplió durante el complemento gracias a una modificación que rápidamente dio resultados. David Correa ingresó a los 62 minutos justamente en reemplazo de Duarte y apenas tres minutos más tarde convirtió el segundo. El delantero conectó de cabeza un centro de José Rodríguez y estableció el 2-0 definitivo.
El encuentro también dejó problemas físicos para ambos equipos. Emerson Rodríguez debió abandonar la cancha a los 40 minutos en Independiente Santa Fe, mientras que Ramon Rique salió lesionado a los 63' en Vasco da Gama y fue reemplazado por Thiago Mendes.
La clasificación representa una alegría importante para un Vasco que atraviesa una situación mucho más complicada en el Brasileirao, donde pelea por mantenerse en la máxima categoría.
Ahora, todas las miradas estarán puestas en la serie entre Boca y San Pablo. El “Xeneize” ganó 1-0 el partido de ida disputado en La Bombonera y buscará sostener esa diferencia en Brasil. El vencedor de ese cruce será el rival de Vasco da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana.