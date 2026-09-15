Salta: condenaron a un interno por comercializar droga desde una cárcel Federal

Para determinar la pena acordada, se partió de la pena de 6 años de prisión —establecida como límite para un acuerdo pleno, según establece el artículo 323 del CPPF—, que correspondía al nuevo hecho, a lo que se sumaron los otros dos años y seis meses, en la unificación con la pena anterior, impuesta el 7 de noviembre de 2023 por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.