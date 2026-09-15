Las gateras quedaron definidas para un “Batalla” que promete ser histórico

Uno de los primeros en salir al sorteo fue Marcelo Gallego, propietario de Endor Rye, uno de los principales protagonistas de la competencia. El representante de la caballeriza “Los Molestos” ocupará la gatera número 13, la más externa del lote de 13 participantes. Gallego celebró la posibilidad de que su caballo pueda correr con libertad y sin quedar encerrado. “Habíamos combinado con el jockey elegir el número de largada más alto posible, para que corra libre. Tuvimos la suerte y nos tocó elegir el de afuera de todo”, explicó Gallego, que además contó que tiene sus propias cábalas para una carrera tan especial. “Siempre elijo números impares”, reveló, satisfecho porque la suerte volvió a acompañarlo.