Las gateras quedaron definidas para un “Batalla” que promete ser histórico

Resumen para apurados
- Trece caballos definieron sus gateras de largada para correr el Gran Premio Batalla de Tucumán el jueves 24 en el hipódromo local, en busca de la máxima corona del turf.
- Mediante sorteo estratégico, Endor Rye eligió el partidor 13 y Golden Warrior el 3. La prueba reunirá a ganadores previos como Suffok y Dr. Legasov, y al laureado Thor Medina.
- Considerada la mejor edición en 20 años y con fuerte interés nacional, los 2.200 metros pondrán a prueba la táctica de cada equipo en una jornada histórica para el deporte.
Una buena largada puede resultar determinante en cualquier competencia, incluso en una carrera de fondo como el Gran Premio “Batalla de Tucumán”. En los 2.200 metros de la prueba más importante de la jornada internacional que se disputará el jueves 24 en el hipódromo tucumano, cada detalle puede marcar diferencias. Por eso, la elección de los números de partidor generó tanta expectativa entre propietarios, entrenadores y jockeys, que ya comienzan a palpitar una edición que promete ser especial.
Uno de los primeros en salir al sorteo fue Marcelo Gallego, propietario de Endor Rye, uno de los principales protagonistas de la competencia. El representante de la caballeriza “Los Molestos” ocupará la gatera número 13, la más externa del lote de 13 participantes. Gallego celebró la posibilidad de que su caballo pueda correr con libertad y sin quedar encerrado. “Habíamos combinado con el jockey elegir el número de largada más alto posible, para que corra libre. Tuvimos la suerte y nos tocó elegir el de afuera de todo”, explicó Gallego, que además contó que tiene sus propias cábalas para una carrera tan especial. “Siempre elijo números impares”, reveló, satisfecho porque la suerte volvió a acompañarlo.
La elección no fue casual. Endor Rye es un caballo que suele ir de menos a más y, según explicó su propietario, la intención es evitar roces y encontrar un recorrido limpio. “Cuando tenés un caballo que se va poniendo en carrera, siempre preferís un lado de afuera para no tener problemas o roce con otros animales”, señaló.
El propietario de “Los Molestos” también destacó el impacto que está teniendo esta edición del “Batalla”. Consideró que se trata de una de las carreras con mayor repercusión de los últimos años y remarcó la presencia de ejemplares de jerarquía, entre ellos Thor Medina, ganador de un Grupo 1, además de varios representantes locales que buscarán hacer valer su conocimiento de la pista.
“Creo que es el mejor Batalla de los últimos 20 años”, afirmó Gallego. Y su sensación encuentra eco en el movimiento que ya genera la competencia. La presentación oficial, que fue encabeza por el gobernador Osvaldo Jaldo, fue otra muestra de la expectativa que despierta la jornada. “Veo mucha repercusión y mucha expectativa. Hasta me habla gente de Buenos Aires para comentar la carrera”, contó.
En el otro extremo del planteo estará Golden Warrior. El representante de la caballeriza “Rubio’s” ocupará la gatera número 3, una ubicación que dejó conforme a su entrenador Daniel Ramos. El cuidador explicó que durante toda la semana analizó cuál podía ser la mejor alternativa y terminó convencido de que una posición interna podía favorecer el desarrollo de la carrera.
“Toda la semana pensé la carrera y creo que la mejor elección era el número 3, pensando que los dos favoritos iban a correr por afuera, como finalmente eligieron”, explicó Ramos. Su estrategia también está relacionada con las características de Golden Warrior, un caballo al que imagina expectante, aguardando el momento para hacer sentir su atropellada.
“Golden Warrior irá esperando detrás de los punteros y veremos la atropellada. Confiamos muchísimo en la atropellada que tiene nuestro caballo y, viniendo por los palos, vamos a recorrer menos terreno. Cuanto más adentro vamos, será mucho mejor”, detalló el entrenador.
La elección del número, entonces, no responde solamente a la suerte. Cada protagonista piensa la carrera antes de ingresar a las gateras y busca adaptar la ubicación a las características de su ejemplar. En una prueba de 2.200 metros, donde los caballos deberán administrar fuerzas y encontrar el momento exacto para avanzar, el recorrido puede transformarse en un factor decisivo.
Rubén Camos, jinete de Golden Warrior, también quedó conforme con el número elegido y, sobre todo, con la actualidad del caballo. El defensor de “Rubio’s” realizó un ejercicio preparatorio pensando en el “Batalla” y dejó buenas sensaciones.
“El caballo está muy bien y estoy seguro de que hará un buen papel. En el ejercicio no lo exigí de firme, lo hizo en todos lados muy cómodo y con excelente acción”, contó Camos.
La largada también tendrá un significado especial para los dos últimos ganadores de la competencia. Suffok, vencedor de la edición 2025, partirá desde la gatera número 9. El caballo buscará defender el título desde una posición intermedia, mientras que Dr. Legasov, ganador del “Batalla” 2024, lo hará desde el número 12, muy cerca de Endor Rye.
Entre los protagonistas también estará Thor Medina, representante de Buenos Aires y el único de los 13 participantes que llega con un triunfo en un Gran Premio de Grupo 1. El porteño ocupará el partidor número 4, una ubicación que lo dejará cerca de la parte interna del lote. Así quedaron conformadas las gateras para el Gran Premio “Batalla de Tucumán”: 1) Rumor de Fuego, 2) Santo Hermano, 3) Golden Warrior, 4) Thor Medina, 5) Ecográfico Rim, 6) Puro Poder Real, 7) Pepe Curdeles, 8) Contursi, 9) Suffok, 10) Stavros Dream, 11) Travel Pass, 12) Dr. Legasov y 13) Endor Rye.
Los números ya están definidos. Ahora llegará el momento de convertir cada estrategia en realidad. Endor Rye buscará libertad desde el extremo exterior; Golden Warrior intentará ahorrar terreno por los palos y guardar fuerzas para su atropellada; Suffok irá por la defensa de su corona y Dr. Legasov intentará recuperar el protagonismo desde una posición externa. Thor Medina, con su antecedente de Grupo 1, también tendrá mucho para decir.
La carrera, en definitiva, ya comenzó. Todavía faltan varios días para que se abran las gateras, pero cada propietario, entrenador y jockey ya tiene su plan. El jueves 24, los 2.200 metros del “Batalla” serán los encargados de determinar cuál de esas estrategias fue la acertada.