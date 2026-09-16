El Senado volvió al debate sobre dos temas clave: reforma electoral y Ficha Limpia

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Coto (LLA), retomó el debate sobre el proyecto de reforma electoral enviado por el Poder Ejecutivo y volvió a pasar a cuarto intermedio. El temario incorporó iniciativas vinculadas con Ficha Limpia y las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Edith Terenzi (Despierta Chubut) planteó la necesidad de ordenar los giros de los proyectos sobre Ficha Limpia y propuso que sean tratados en una única comisión o mediante un plenario de Asuntos Constitucionales y Asuntos Penales. Coto anticipó que se buscará unificar criterios para que las iniciativas puedan ser analizadas conjuntamente.
Martín Goerling Lara (PRO) respaldó el planteo y consideró conveniente discutir Ficha Limpia, aunque forme parte de la reforma política oficial. Jorge Capitanich (Justicialista) informó que presentó cinco proyectos, entre ellos iniciativas sobre modernización de los partidos políticos y un sistema de identidad digital para afiliaciones, con auditorías y actualización. También propuso exámenes psicofísicos y toxicológicos obligatorios para funcionarios elegidos por voto popular. Mariana Juri (UCR) destacó Ficha Limpia como una herramienta para fortalecer los estándares de conducta en la función pública y recordó que la normativa rige en su provincia desde 2020.
Representatividad
Patricia Bullrich (LLA) sostuvo que la reforma busca enfrentar la fragmentación partidaria y fortalecer la representatividad, la transparencia electoral, las afiliaciones y el financiamiento. También cuestionó el funcionamiento de las PASO y advirtió sobre sus efectos en la competencia interna y la gestión gubernamental. Remarcó que cualquier modificación debe surgir de un acuerdo entre las fuerzas políticas y contemplar una perspectiva federal. Finalmente, Coto confirmó que la comisión mantendrá el cuarto intermedio y que en la próxima reunión continuará el tratamiento de la reforma electoral, Ficha Limpia y las demás iniciativas incorporadas al temario.