El Senado volvió al debate sobre dos temas clave: reforma electoral y Ficha Limpia

Representatividad

Patricia Bullrich (LLA) sostuvo que la reforma busca enfrentar la fragmentación partidaria y fortalecer la representatividad, la transparencia electoral, las afiliaciones y el financiamiento. También cuestionó el funcionamiento de las PASO y advirtió sobre sus efectos en la competencia interna y la gestión gubernamental. Remarcó que cualquier modificación debe surgir de un acuerdo entre las fuerzas políticas y contemplar una perspectiva federal. Finalmente, Coto confirmó que la comisión mantendrá el cuarto intermedio y que en la próxima reunión continuará el tratamiento de la reforma electoral, Ficha Limpia y las demás iniciativas incorporadas al temario.