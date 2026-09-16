Política

El Senado volvió al debate sobre dos temas clave: reforma electoral y Ficha Limpia

Actividad en la comisión de Asuntos Constitucionales.

Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich.
Hace 5 Hs

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Coto (LLA), retomó el debate sobre el proyecto de reforma electoral enviado por el Poder Ejecutivo y volvió a pasar a cuarto intermedio. El temario incorporó iniciativas vinculadas con Ficha Limpia y las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Edith Terenzi (Despierta Chubut) planteó la necesidad de ordenar los giros de los proyectos sobre Ficha Limpia y propuso que sean tratados en una única comisión o mediante un plenario de Asuntos Constitucionales y Asuntos Penales. Coto anticipó que se buscará unificar criterios para que las iniciativas puedan ser analizadas conjuntamente.

Ficha Limpia quedó afuera del proyecto de reforma electoral

Ficha Limpia quedó afuera del proyecto de reforma electoral

Martín Goerling Lara (PRO) respaldó el planteo y consideró conveniente discutir Ficha Limpia, aunque forme parte de la reforma política oficial. Jorge Capitanich (Justicialista) informó que presentó cinco proyectos, entre ellos iniciativas sobre modernización de los partidos políticos y un sistema de identidad digital para afiliaciones, con auditorías y actualización. También propuso exámenes psicofísicos y toxicológicos obligatorios para funcionarios elegidos por voto popular. Mariana Juri (UCR) destacó Ficha Limpia como una herramienta para fortalecer los estándares de conducta en la función pública y recordó que la normativa rige en su provincia desde 2020.

Representatividad

Patricia Bullrich (LLA) sostuvo que la reforma busca enfrentar la fragmentación partidaria y fortalecer la representatividad, la transparencia electoral, las afiliaciones y el financiamiento. También cuestionó el funcionamiento de las PASO y advirtió sobre sus efectos en la competencia interna y la gestión gubernamental. Remarcó que cualquier modificación debe surgir de un acuerdo entre las fuerzas políticas y contemplar una perspectiva federal. Finalmente, Coto confirmó que la comisión mantendrá el cuarto intermedio y que en la próxima reunión continuará el tratamiento de la reforma electoral, Ficha Limpia y las demás iniciativas incorporadas al temario.

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