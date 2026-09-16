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La editorial de la UNT vivirá hoy un día de fiesta por sus 20 años de trayectoria

El rector Sergio Mohamed encabezará el acto desde las 11, en el Virla.

AL PÚBLICO. La librería funciona en el local de Crisóstomo Álvarez 883. Se consiguen todas las colecciones.
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Hace 6 Hs

Es tiempo de celebraciones para la Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán (Edunt), nada menos que 20 años de trayectoria. De allí la importancia del acto programado para hoy a las 11 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), ceremonia que será encabezada por el flamante Rector de la UNT, Sergio Mohamed, y por la directora de Edunt, Soledad Martínez Zuccardi. El encuentro reunirá a autores e integrantes de la comunidad universitaria, invitados a conmemorar dos décadas de una tarea editorial vinculada con la producción y circulación del conocimiento y de la cultura.

Se entregarán distinciones a quienes estuvieron al frente de la editorial antes de la actual gestión, María Celia Bravo (directora entre 2006 y 2014) y Rossana Nofal (entre 2014 y 2022). También estarán distintos autores publicados por Edunt, entre ellos Inés Aráoz, cuya poesía reunida fue editada por la Universidad. Desde Buenos Aires llegará un saludo especialmente enviado por el músico Juan Falú.

La directora de Edunt se incorpora a la Academia Argentina de Letras

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Durante la celebración quedará inaugurada una muestra gráfica que incluye ilustraciones realizadas por Ana Lía Canal Feijóo, Pablo Iván Ríos y Alejandro Nicolau para la Colección Yungas. También se proyectará un video institucional.

Orígenes

La vocación editorial de la UNT es muy anterior a la creación de Edunt. Desde sus orígenes editó libros como parte de su misión de producir, preservar y transmitir saberes. Con el paso del tiempo, buena parte de esa actividad se canalizó a través de las Ediciones del Rectorado, que tuvo entre sus principales impulsoras a Alba Omil. En 2006, finalmente, se constituyó la editorial universitaria, que hasta hoy lleva publicados 118 títulos.

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La celebración servirá también para presentar el catálogo 2026. “La apuesta por la pluralidad de los saberes y los sentidos define el catálogo Edunt”, señala allí Martínez Zuccardi. Y agrega que las distintas colecciones están comprometidas “con la calidad y el rigor académico de las investigaciones científicas, con el quehacer de las cátedras y de las aulas, con el valor cultural y estético del acervo intelectual, literario y artístico, con las políticas de la memoria y las luchas de género, con la construcción de infancias lectoras y conscientes de su ecosistema ambiental”.

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