La editorial de la UNT vivirá hoy un día de fiesta por sus 20 años de trayectoria

Es tiempo de celebraciones para la Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán (Edunt), nada menos que 20 años de trayectoria. De allí la importancia del acto programado para hoy a las 11 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), ceremonia que será encabezada por el flamante Rector de la UNT, Sergio Mohamed, y por la directora de Edunt, Soledad Martínez Zuccardi. El encuentro reunirá a autores e integrantes de la comunidad universitaria, invitados a conmemorar dos décadas de una tarea editorial vinculada con la producción y circulación del conocimiento y de la cultura.