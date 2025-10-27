Secciones
La editorial de la UNT lanza su web y tienda virtual con envío de libros a todo el país

Edunt presentó la novedad con una promoción especial: las compras superiores a $ 35.000 incluyen entrega gratuita a cualquier rincón de la Argentina.

BIBLIOTECA DIGITALIZADA. Los libros de la UNT están ahora a un clic de distancia para todo el país. / EDUNT
Hace 10 Min

La Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán (Edunt) dio un paso relevante en su modernización con el lanzamiento de su nueva página web y tienda online. La plataforma pensada para ser intuitiva y accesible permite que cualquier lector del país acceda de manera rápida a libros del catálogo de la casa de educación superior tucumana.

En el sitio los usuarios pueden explorar la base completa de títulos de Edunt en función de una organización por colecciones que combinan historia, arte, literatura y pensamiento crítico. Entre ellas se destacan "Saberes Académicos", "Metáforas", "Memorias en Conflicto", "Acervos", "Yungas", "Centenario", "Ficciones", "A las historias las contamos nosotros" y "Mujeres soberanas", todas opciones que reflejan la diversidad temática del sello universitario.

Envíos gratuitos

La tienda online ofrece un sistema de compra ágil y seguro, con la garantía de calidad y rigor que caracteriza a cada publicación de la UNT. Como incentivo, la editorial lanzó una promoción especial: las compras superiores a $ 35.000 incluyen envío gratuito a todo el país, una ventaja que facilita aún más la llegada de las obras a cualquier rincón de la Argentina.

Además de modernizar su presencia digital, la iniciativa de Edunt busca acercar la producción académica y cultural tucumana a nuevos públicos. La plataforma permite que estudiantes, docentes y aficionados a la lectura puedan conocer y adquirir títulos sin depender de librerías físicas.

La renovación también fortalece la visibilidad de la UNT en el mapa editorial nacional, y consolida a la editorial como un punto de referencia para el conocimiento crítico y literatura universitaria en el país. Para conocer el catálogo y aprovechar la promoción de envíos gratuitos, los interesados pueden visitar la nueva plataforma en edunt.unt.edu.ar 

