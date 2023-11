Soledad Martínez Zuccardi llega con un voluminoso libro bajo el brazo. Es el histórico recetario publicado allá por 1920 a instancias de Juan B. Terán, todo un hit en los catálogos y en las cocinas, y de lo más vigente. Al libro, un préstamo de Elena Perilli, acababa de retirarlo del Centro Cultural Rougés. Para la directora de la editorial universitaria (Edunt) es una misión más en el transcurso de una mañana agitada. Los mensajes no paran de llegarle al celular, todos con forma de felicitación. Fue incorporada a la Academia Argentina de Letras como Miembro correspondiente por Tucumán, distinción que la llena de orgullo y que hace extensiva a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. “Es un logro colectivo -apunta-. Me formé en esa institución, le tengo mucho cariño. Entré a los 18 años y nunca me fui”.