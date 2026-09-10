Presentan hoy el nuevo libro de Fabián Soberón, en la Alianza Francesa

“Les poules d’ Eichmann” (“Las gallinas de Eichmann”) es el nuevo libro de Fabián Soberón, con la característica de que está publicado en francés por la editorial gala L’Harmattan. Hoy, a las 19.30, será presentado en Tucumán por el periodista Guillermo Monti y la traductora Solana Colombres, en la Alianza Francesa de Tucumán (Mendoza 257), mientras que en enero de 2027 tendrá lugar su lanzamiento en París en la librería SMD, junto a Maximiliano Sánchez (escritor argentino residente en esa ciudad) y Elisabeth Megally (actriz parisina).
“En La Cocha, un observatorio astronómico vigila el cielo y sus silencios. Un joven secretario anota allí la vida cotidiana de su superior, un ingeniero alemán discreto que lleva una vida austera entre cálculos, cigarrillos y el cuidado de gallinas. Taciturno y enigmático, este hombre parece atormentado por un pasado que oculta obstinadamente. Poco a poco se revela una verdad inquietante: detrás de esta existencia ordinaria se esconde un fugitivo que huyó de Europa y sus ruinas para desaparecer en el anonimato de las montañas. Con una prosa sobria y fascinante, ‘Las gallinas de Eichmann’ explora la banalidad del mal, la memoria y las zonas oscuras de la historia”, se anticipa.
El libro de Soberón continúa con breves relatos donde aparecen Matsuo Basho, Cesare Pavese, Franz Kafka, Vincent van Gogh, Friedrich Nietzsche y Emil Cioran.