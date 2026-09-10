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Presentan hoy el nuevo libro de Fabián Soberón, en la Alianza Francesa

“Les poules D’ Eichmann” fue publicado en francés.

Fabián Soberón
Fabián Soberón
Hace 7 Hs

“Les poules d’ Eichmann” (“Las gallinas de Eichmann”) es el nuevo libro de Fabián Soberón, con la característica de que está publicado en francés por la editorial gala L’Harmattan. Hoy, a las 19.30, será presentado en Tucumán por el periodista Guillermo Monti y la traductora Solana Colombres, en la Alianza Francesa de Tucumán (Mendoza 257), mientras que en enero de 2027 tendrá lugar su lanzamiento en París en la librería SMD, junto a Maximiliano Sánchez (escritor argentino residente en esa ciudad) y Elisabeth Megally (actriz parisina). 

“En La Cocha, un observatorio astronómico vigila el cielo y sus silencios. Un joven secretario anota allí la vida cotidiana de su superior, un ingeniero alemán discreto que lleva una vida austera entre cálculos, cigarrillos y el cuidado de gallinas. Taciturno y enigmático, este hombre parece atormentado por un pasado que oculta obstinadamente. Poco a poco se revela una verdad inquietante: detrás de esta existencia ordinaria se esconde un fugitivo que huyó de Europa y sus ruinas para desaparecer en el anonimato de las montañas. Con una prosa sobria y fascinante, ‘Las gallinas de Eichmann’ explora la banalidad del mal, la memoria y las zonas oscuras de la historia”, se anticipa. 

El libro de Soberón continúa con breves relatos donde aparecen Matsuo Basho, Cesare Pavese, Franz Kafka, Vincent van Gogh, Friedrich Nietzsche y Emil Cioran.

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