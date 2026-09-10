Presentan hoy el nuevo libro de Fabián Soberón, en la Alianza Francesa

“En La Cocha, un observatorio astronómico vigila el cielo y sus silencios. Un joven secretario anota allí la vida cotidiana de su superior, un ingeniero alemán discreto que lleva una vida austera entre cálculos, cigarrillos y el cuidado de gallinas. Taciturno y enigmático, este hombre parece atormentado por un pasado que oculta obstinadamente. Poco a poco se revela una verdad inquietante: detrás de esta existencia ordinaria se esconde un fugitivo que huyó de Europa y sus ruinas para desaparecer en el anonimato de las montañas. Con una prosa sobria y fascinante, ‘Las gallinas de Eichmann’ explora la banalidad del mal, la memoria y las zonas oscuras de la historia”, se anticipa.