Una marea de fe: Salta reafirmó su Pacto con el Señor y la Virgen del Milagro

Dicen que la fe no se explica, pero en Salta tiene una textura física, casi táctil: cruje bajo las suelas gastadas de miles de zapatillas, huele a polvo seco de la Puna, a sudor acumulado tras días de marcha y a diez mil claveles rojos. Es quince de septiembre. El sol cae oblicuo sobre la ciudad y la temperatura baja despacio, pero en el aire no hay frío: hay una densidad humana que aturde. Ochocientas mil personas, según las estimaciones policiales, ocupan las veredas, las esquinas, las plazas. Sin embargo, los números despojan las cosas de sentido. Lo que dice algo es el tobillo hinchado de un hombre que caminó cuatro días desde San Antonio de los Cobres, la botellita de agua tibia que una mujer le ofrece a un desconocido, la devoción que no pide permiso y que se parece mucho al instinto de supervivencia.