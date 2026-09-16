Reino Unido nombrará embajador en Venezuela

CARACAS, Venezuela.- Reino Unido y Venezuela acordaron elevar sus relaciones diplomáticas a nivel de embajador, anunciaron ambos países.
La decisión se produce ocho meses después de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación estadounidense. El gobierno interino y parte de la oposición aúnan esfuerzos para recuperar reservas de oro del país sudamericano congeladas en Londres por sanciones económicas al gobierno de Maduro.
El ministro británico para América Latina, Chris Elmore, fue quien hizo el anuncio ante al Parlamento de su país.
El gobierno de la ex vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que ejerce interinamente bajo la presión de Washington, también anunció en un comunicado la elevación de los vínculos bilaterales con el Reino Unido.
Recuperación de recursos
El vicecanciller venezolano para América del Norte y Europa, Oliver Blanco, afirmó el interés en la “recuperación de recursos que pertenecen legítimamente a los venezolanos”.
El distanciamiento entre Londres y Caracas se remonta a más de seis años, cuando el entonces líder opositor Juan Guaidó pidió al Banco de Inglaterra que retenga el oro venezolano frente al gobierno de Maduro.
En agosto, ambas partes acordaron trabajar para conseguir el desbloqueo de activos venezolanos en el Banco de Inglaterra, que en 2023 estaban valorados en 1.900 millones de dólares, y que se destinarán a atender a víctimas de los terremotos del 24 de junio en Venezuela, que dejaron más de 6.500 muertos.