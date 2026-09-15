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Un pueblo italiano ofrece hasta 5.000 euros para mudarse y viviendas a bajo costo

Roseto Valfortore busca frenar la despoblación con incentivos económicos, viviendas a bajo costo y beneficios para quienes quieran instalarse.

Un pueblo italiano ofrece hasta 5.000 euros para mudarse.
Un pueblo italiano ofrece hasta 5.000 euros para mudarse.
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • El pueblo italiano de Roseto Valfortore ofrece hasta 5.000 euros y casas a bajo costo a quienes se muden allí, con el fin de combatir la pérdida de población.
  • Tras caer por debajo de los 1.000 habitantes desde los años 70, la comuna sumó un espacio de coworking gratuito y exenciones impositivas para emprendimientos locales.
  • La iniciativa busca revitalizar la economía local y posicionar al pueblo rural como un destino viable y accesible para nómadas digitales y nuevos inversores.
Resumen generado con IA

Un pequeño pueblo de Italia puso en marcha distintas iniciativas con el objetivo de atraer nuevos habitantes y combatir la pérdida de población. Se trata de Roseto Valfortore, una localidad de características rurales y montañosas, alejada del ritmo de las grandes ciudades italianas. 

Su entorno natural y la tranquilidad aparecen entre los principales atractivos que el municipio busca promocionar entre quienes evalúan cambiar su lugar de residencia.

La propuesta contempla incentivos económicos de hasta 5.000 euros, viviendas a bajo costo y beneficios para quienes quieran desarrollar una actividad económica en el lugar.

La comuna llegó a tener alrededor de 1.500 habitantes durante la década de 1970. Sin embargo, con el paso de los años, la población disminuyó hasta ubicarse por debajo de los 1.000 residentes.

Ante este escenario, las autoridades locales impulsaron diferentes medidas para atraer personas interesadas en vivir en la localidad, trabajar de manera remota o iniciar un emprendimiento.

Una propuesta para quienes trabajan de manera remota

Uno de los ejes de la iniciativa apunta a las nuevas formas de trabajo. Entre las medidas impulsadas se encuentra un espacio de coworking gratuito con conexión a internet, pensado para trabajadores remotos, profesionales y nómadas digitales.

De esta manera, quienes puedan desarrollar sus tareas a distancia tienen la posibilidad de trabajar desde la localidad sin necesidad de trasladarse diariamente hacia una ciudad más grande.

Casas a bajo costo y beneficios para emprendimientos

Otro de los atractivos de la propuesta son las viviendas a precios accesibles en comparación con los valores de los principales centros urbanos de Italia.

El municipio también contempla beneficios para determinadas actividades económicas. Entre las medidas se encuentra una exención del IMU durante cinco años para determinadas propiedades utilizadas con fines comerciales.

El objetivo es facilitar la llegada de nuevos proyectos, promover la actividad económica y recuperar parte de la población que Roseto Valfortore perdió durante las últimas décadas.

Así, la pequeña localidad italiana busca convertir sus características rurales, sus viviendas a bajo costo y los incentivos económicos en una alternativa para quienes buscan establecerse en Europa y desarrollar allí su actividad laboral o un emprendimiento.

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