Tragedia en Venecia: una pareja murió tras chocar su bote contra un taxi acuático
Gabriella Querino, de 26 años, había desaparecido tras el accidente ocurrido el sábado en medio de una intensa niebla. Este martes encontraron su cuerpo en un canal. Su esposo, Sean Michieli, de 25 años, había muerto horas después del choque
Resumen para apurados
- Una pareja de jóvenes murió en Venecia tras chocar su bote contra un taxi acuático el sábado, hecho confirmado este martes tras el hallazgo del cuerpo de la mujer.
- El impacto ocurrió de madrugada bajo una densa niebla cerca de la isla Tessera. La familia del joven ya había sufrido una tragedia idéntica en 2007 con la muerte de su tío.
- La Justicia italiana investiga al conductor del taxi acuático por homicidio náutico y realiza peritajes técnicos para determinar la velocidad y mecánica del fatal choque.
Una pareja de jóvenes murió en Venecia después de que el bote en el que viajaban chocara contra un taxi acuático cerca de la isla de Tessera. El cuerpo de la mujer fue encontrado este martes, lo que puso fin a la búsqueda iniciada tras el accidente ocurrido durante la madrugada del sábado.
Gabriella Querino, de 26 años y de origen brasileño, fue encontrada por un hombre que recorría la zona. El cuerpo estaba en el canal de Tessera, donde había desaparecido después de que la embarcación en la que viajaba junto a su esposo impactara contra un transporte de pasajeros.
El alcalde de Venecia, Simone Venturini, confirmó el hallazgo a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales. “Un trágico suceso que ha mantenido en vilo a toda nuestra ciudad estos últimos días ha tenido el final más doloroso”, expresó.
Su esposo, Sean Michieli, un pescador italiano de 25 años oriundo de la localidad de Burano, había muerto en un hospital de la zona seis horas después de que los médicos iniciaran los estudios para determinar una posible muerte cerebral.
Según informó el medio italiano L'Unione Sarda Online, la pareja llevaba tres meses de casada y solía salir en el bote familiar para buscar carnada para pescar.
Investigan al conductor del taxi acuático
A raíz de los dos fallecimientos, la Justicia de Venecia abrió una causa por homicidio náutico contra el conductor del taxi acuático, en base a lo establecido por el artículo 589-bis del Código Penal italiano.
La Fiscalía también ordenó realizar una autopsia sobre el cuerpo de Sean para determinar con precisión la causa de su muerte y reconstruir la mecánica del choque.
Además, los investigadores dispusieron peritajes técnicos sobre los restos del bote en el que viajaba la pareja, que fue rescatado posteriormente por los bomberos.
Los estudios buscarán establecer a qué velocidad circulaban las dos embarcaciones, en qué dirección navegaban y cuál fue el punto exacto del impacto.
La reconstrucción del accidente, sin embargo, presenta dificultades. El conductor del taxi acuático es el único testigo directo del hecho, ya que en esa zona de la laguna no hay cámaras de seguridad. A esto se suma la intensa niebla que cubría el lugar y que dificultaba considerablemente la visibilidad.
Una tragedia que golpea nuevamente a la familia
El hecho representa además una segunda tragedia para la familia Michieli en un contexto similar.
En 2007, Endrius Michieli, tío de Sean, murió a los 19 años cuando la lancha en la que viajaba chocó contra una barcaza de combustible cerca de Fondamente Nove, frente a la isla de San Michele.
En aquella oportunidad, el accidente ocurrió durante un temporal de lluvia y viento.