Hoy, en “Panorama Tucumano”: entrevista a Vicky Sauze, la tucumana campeona del mundo con Las Leonas

Además, los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí. En el segmento “Punto y Aparte”, un espacio de análisis con periodistas de la redacción, Marcelo Aguaysol abordará los temas más resonantes de la semana. El segmento incluirá datos, claves e intercambios que buscan abrir el debate sobre la agenda pública.