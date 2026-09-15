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Hoy, en “Panorama Tucumano”: entrevista a Vicky Sauze, la tucumana campeona del mundo con Las Leonas

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

PANORAMA TUCUMANO. Federico van Mameren, conductor del espacio.
PANORAMA TUCUMANO. Federico van Mameren, conductor del espacio. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ÁRAOZ.
Hace 1 Hs

Victoria Sauze, la tucumana campeona del mundo con Las Leonas, será entrevistada esta noche en “Panorama Tucumano”, el programa insignia de LA GACETA Play, conducido por Federico van Mameren.

Durante la entrevista, Sauze hablará sobre el Mundial y su consagración, pero también recorrerá el camino que la llevó hasta ese momento. Las decisiones que tomó, los obstáculos que enfrentó, las derrotas y aquellos momentos clave de su historia serán parte de la conversación.

Además, los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí. En el segmento “Punto y Aparte”, un espacio de análisis con periodistas de la redacción, Marcelo Aguaysol abordará los temas más resonantes de la semana. El segmento incluirá datos, claves e intercambios que buscan abrir el debate sobre la agenda pública.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

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