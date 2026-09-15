Malas noticias en Bélgica: Kevin Mac Allister sufrió una rotura de ligamentos cruzados

Kevin Mac Allister sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la victoria de Union Saint-Gilloise por 5-0 ante Lommel SK, correspondiente a la sexta fecha de la Jupiler Pro League. Cuando restaban algo más de veinte minutos para el final del encuentro, el defensor argentino de 28 años se lesionó tras una acción dividida y debió retirarse con dolor. Los estudios por imágenes realizados horas más tarde confirmaron el diagnóstico: el jugador deberá pasar por el quirófano en los próximos días y afrontará un período de recuperación estimado entre seis y ocho meses, por lo que su retorno a la actividad oficial recién se proyecta hacia el tramo final de la temporada, entre abril y mayo de 2027.