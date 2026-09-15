Malas noticias en Bélgica: Kevin Mac Allister sufrió una rotura de ligamentos cruzados
El capitán y referente de Union Saint-Gilloise se lesionó la rodilla derecha durante la goleada ante Lommel SK y deberá someterse a una intervención quirúrgica. El impacto para el conjunto de Bruselas antes del estreno en la Europa League.
Resumen para apurados
- El defensor Kevin Mac Allister se rompió los ligamentos de la rodilla derecha en Bélgica, tras una acción dividida con Union Saint-Gilloise en la sexta fecha de la liga local.
- El capitán del equipo belga ya había padecido la misma lesión en 2017 con la Selección Sub 20. Desde su llegada en 2023, se convirtió en una pieza clave de la defensa.
- Deberá operarse y afrontará entre seis y ocho meses de baja, lo que complica los planes del club antes del debut en la Europa League y frena su proyección en la Selección.
Kevin Mac Allister sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la victoria de Union Saint-Gilloise por 5-0 ante Lommel SK, correspondiente a la sexta fecha de la Jupiler Pro League. Cuando restaban algo más de veinte minutos para el final del encuentro, el defensor argentino de 28 años se lesionó tras una acción dividida y debió retirarse con dolor. Los estudios por imágenes realizados horas más tarde confirmaron el diagnóstico: el jugador deberá pasar por el quirófano en los próximos días y afrontará un período de recuperación estimado entre seis y ocho meses, por lo que su retorno a la actividad oficial recién se proyecta hacia el tramo final de la temporada, entre abril y mayo de 2027.
El parte médico es un golpe importante para el equipo de Bruselas. Desde su llegada en julio de 2023 procedente de Argentinos Juniors —y tras un breve paso por Boca—, Mac Allister se consolidó como referente y llegó a portar la cinta de capitán. Su capacidad para jugar tanto de marcador central como de lateral derecho lo convirtió en una pieza clave de la defensa. Su ausencia obligará al entrenador David Hubert a reorganizar la última línea justo antes del inicio de la UEFA Europa League y en plena pelea por la cima del certamen belga. "Estamos contigo, capitán", fue el mensaje que el club difundió en sus canales oficiales.
No es la primera vez que atraviesa esta lesión: en 2017, durante su etapa en la Selección argentina Sub 20, sufrió la misma rotura en la otra rodilla. Su rendimiento en Europa lo había colocado en el radar de Lionel Scaloni en la selección mayor, donde llegó a debutar y a compartir una concentración oficial junto a su hermano Alexis a fines de 2025.