Kevin Mac Allister se estrenó en la Selección y rompió una racha de 14 años sin hermanos juntos en Argentina

La Selección cerró el año con varias novedades, y una de las más emotivas tuvo nombre y apellido repetidos. Kevin Mac Allister, de 28 años, debutó oficialmente con la camiseta argentina en el 2-0 ante Angola y lo hizo entrando a los 60 minutos para ocupar el carril derecho, en una línea de tres que Lionel Scaloni ajustó durante la gira. Su ingreso, por Giovani Lo Celso, tuvo además un condimento especial: compartió partido con su hermano Alexis, que había sido titular.
Su presencia entre los convocados se explicaba desde lo estrictamente futbolístico porque ante la falta de laterales derechos disponibles, y sin futbolistas del medio local citados para estos amistosos, el DT eligió sumar alternativas en esa zona. Con Juan Foyth, Cristian Romero y Nicolás Tagliafico como base de la defensa, Kevin completó una variante necesaria en un sector que venía corto. Por ese mismo motivo, Gonzalo Montiel, recién salido del Superclásico, quedó afuera de esta gira.
El estreno del futbolista del Union Saint-Gilloise marcó el debut número 56 del ciclo Scaloni, que enseguida sumó más nombres a la lista: Máximo Perrone (por Alexis), Joaquín Panichelli (por Lionel Messi) y Gianluca Prestianni (por Nicolás González) también tuvieron su primer rato con la Mayor.
Pero el detalle más simbólico fue el reencuentro de dos hermanos bajo la misma camiseta nacional, algo que no sucedía desde la Copa América 2011. En aquel entonces, Gabriel y Diego Milito coincidieron en la convocatoria de Sergio Batista, al igual que en la edición 2007. "Gabi" jugó casi todo el torneo en Venezuela, mientras que Diego tuvo una participación más reducida, pero ambos formaron parte de la misma lista. Recién ahora, con los Mac Allister, la Selección volvió a tener esa coincidencia familiar que no se daba desde hacía 14 años.
El cierre del año dejó una foto que pesa más que cualquier estadística. Los dos hermanos, uno formado en Argentinos Juniors y el otro ya consolidado en la elite, representando juntos a la Argentina. Una postal que quedará en la historia del ciclo Scaloni y, sobre todo, en la de los Mac Allister.