Kevin Mac Allister se estrenó en la Selección y rompió una racha de 14 años sin hermanos juntos en Argentina

Pero el detalle más simbólico fue el reencuentro de dos hermanos bajo la misma camiseta nacional, algo que no sucedía desde la Copa América 2011. En aquel entonces, Gabriel y Diego Milito coincidieron en la convocatoria de Sergio Batista, al igual que en la edición 2007. "Gabi" jugó casi todo el torneo en Venezuela, mientras que Diego tuvo una participación más reducida, pero ambos formaron parte de la misma lista. Recién ahora, con los Mac Allister, la Selección volvió a tener esa coincidencia familiar que no se daba desde hacía 14 años.