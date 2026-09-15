Fin de la sociedad: por qué Matías Biscay no acompañará a Marcelo Gallardo en la selección de Ecuador
El histórico ladero del "Muñeco" resolvió no formar parte inicialmente del cuerpo técnico por razones estrictamente personales y familiares. Cómo se reconfigura el grupo de trabajo de cara al estreno en la gira por Asia y el desafío hacia el Mundial 2030.
Resumen para apurados
- Matías Biscay no acompañará a Marcelo Gallardo en la selección de Ecuador por motivos personales y familiares tras oficializarse la llegada del DT al equipo andino.
- La decisión pausa una sociedad de 15 años que incluyó éxitos en River Plate. Ante su baja, Hernán Buján será el asistente principal junto a la llegada de Alejandro Albornoz.
- Gallardo debutará en una gira por Asia en septiembre, iniciando un ciclo enfocado en la Copa América 2028 y el Mundial 2030, sin descartar el retorno futuro de Biscay.
La oficialización de Marcelo Gallardo al frente de la selección de Ecuador trajo consigo una novedad de fuerte impacto hacia el interior de su estructura de trabajo: la ausencia de Matías Biscay. Tras 15 años de sociedad profesional —un camino que comenzó en Nacional de Montevideo en 2011, forjó la época dorada en River Plate a lo largo de dos ciclos y sumó una experiencia en el Al-Ittihad de Arabia Saudita—, el principal colaborador táctico del "Muñeco" optó por no sumarse a este nuevo proceso internacional.
La determinación de Biscay no responde a ningún cortocircuito interno ni a la intención de lanzarse como director técnico principal en el corto plazo, sino a cuestiones de índole estrictamente personal y familiar que debe atender en Buenos Aires. No obstante, en el entorno de ambas partes dejaron en claro que la relación se mantiene intacta y no descartan que el exdefensor pueda reincorporarse a las funciones en etapas posteriores del ciclo.
Frente a esta baja de peso, el cuerpo técnico de Gallardo en "La Tri" sufrirá una reconfiguración. Su otro ladero de confianza, Hernán Buján, asumirá un rol preponderante como primer asistente, acompañado por la incorporación de Alejandro Albornoz (de pasado reciente junto a Lucas Pusineri). El staff de preparación física continuará bajo la tutela de Pablo Dolce y Diego Gamalero, Nahuel Hidalgo estará a cargo del análisis de video, Juan Carlos Docabo asumirá el entrenamiento de arqueros y Mariano Barnao oficiará como secretario de selecciones, a la espera de definir la inclusión de Matías Ghirlanda en el área de comunicación y prensa.
Gallardo, quien se transforma en el tercer conductor argentino consecutivo del seleccionado ecuatoriano tras las gestiones de Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece, asumirá el desafío de liderar el recambio con vistas a la Copa América 2028 y la Copa del Mundo 2030. La agenda no dará respiro: tras oficializar la lista de convocados en los próximos días, el plantel viajará a Asia para debutar el jueves 24 de septiembre ante Corea del Sur en Suwon, continuará su periplo el 1° de octubre frente a Japón y completará la ventana el 5 de octubre ante el vencedor del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda.