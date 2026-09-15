Fin de la sociedad: por qué Matías Biscay no acompañará a Marcelo Gallardo en la selección de Ecuador

Gallardo, quien se transforma en el tercer conductor argentino consecutivo del seleccionado ecuatoriano tras las gestiones de Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece, asumirá el desafío de liderar el recambio con vistas a la Copa América 2028 y la Copa del Mundo 2030. La agenda no dará respiro: tras oficializar la lista de convocados en los próximos días, el plantel viajará a Asia para debutar el jueves 24 de septiembre ante Corea del Sur en Suwon, continuará su periplo el 1° de octubre frente a Japón y completará la ventana el 5 de octubre ante el vencedor del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda.