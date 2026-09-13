Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo entrenador de Ecuador

Para el entrenador argentino, esta etapa marcará su estreno absoluto en el banco de una selección nacional tras su salida del conjunto de Núñez en febrero pasado. Lo que más pesó en su decisión fue el potencial de una generación de jugadores asentados en la élite europea, encabezada por Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho y la proyección de Kendry Páez. En el plano operativo, el plan acordado contempla que Gallardo mantenga su lugar de residencia en la Argentina, trasladándose a territorio ecuatoriano de manera regular para coordinar labores logísticas y supervisar el medio local cuando la agenda de trabajo lo requiera.