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Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo entrenador de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol oficializó la llegada del "Muñeco" en reemplazo de Sebastián Beccacece, en lo que marcará su estreno al mando de una selección nacional. El peso de una camada en la élite europea, el acuerdo de residencia y el debut programado para la gira asiática de fines de septiembre.

Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo entrenador de Ecuador
13 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó este domingo a Marcelo Gallardo como nuevo DT de Ecuador, en reemplazo de Sebastián Beccacece para liderar al seleccionado.
  • El extécnico de River asumirá su primera experiencia en una selección, motivado por figuras en la élite europea, y mantendrá su residencia fija en Argentina.
  • Gallardo debutará el 24 de septiembre ante Corea del Sur en una gira asiática, con el objetivo de consolidar una prometedora generación de cara a las Eliminatorias.
Resumen generado con IA

Marcelo Gallardo ya tiene nuevo destino. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó este domingo la contratación del extécnico de River Plate como nuevo entrenador de "La Tri", en reemplazo de Sebastián Beccacece. A través de un video institucional encabezado por el presidente de la entidad, Francisco Egas, la dirigencia apeló a una frase del propio Gallardo para darle la bienvenida: "Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo".

Para el entrenador argentino, esta etapa marcará su estreno absoluto en el banco de una selección nacional tras su salida del conjunto de Núñez en febrero pasado. Lo que más pesó en su decisión fue el potencial de una generación de jugadores asentados en la élite europea, encabezada por Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho y la proyección de Kendry Páez. En el plano operativo, el plan acordado contempla que Gallardo mantenga su lugar de residencia en la Argentina, trasladándose a territorio ecuatoriano de manera regular para coordinar labores logísticas y supervisar el medio local cuando la agenda de trabajo lo requiera.

El debut en el banco llegará en el marco de una fecha FIFA extendida entre fines de septiembre y principios de octubre. La agenda de amistosos prevé el estreno de Gallardo el próximo 24 de septiembre frente a Corea del Sur en la ciudad de Suwon; posteriormente, la delegación viajará a territorio nipón para medirse ante Japón el 1° de octubre y buscará cerrar la gira el día 5 con un último ensayo ante Panamá o Nueva Zelanda.

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