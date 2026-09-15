¿La pesca puede convertirse en un motor del turismo en Tucumán?

Las últimas novedades surgieron en El Cadillal. Son la consecuencia directa del reordenamiento territorial y de las reparaciones de la presa encaradas por la Provincia. “Después de un 2025 difícil, en el que tuvimos que ponernos en regla, decidimos invertir en mejorar el club y adquirir botes y motores para brindar un mejor servicio a nuestros socios y visitantes”, sostuvo Juan Moreira, presidente del club Tucumán Pesca y Regatas. Esta temporada, Fernando Saba se transformó en el segundo guía de pesca que organiza excursiones por el espejo de agua. La actividad tendrá un parate porque, desde el domingo, está vedada en toda la provincia la pesca de pejerreyes.