Último fin de semana para pescar pejerreyes en Tucumán

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán iniciará este lunes la veda de pesca en El Cadillal y La Angostura para permitir la reproducción natural del pejerrey y otras especies.
- En el dique Escaba la restricción se adelantó por algas tóxicas, mientras que las lluvias y obras hídricas permitieron extender la temporada dos meses en El Cadillal.
- Sin fecha de reapertura fijada, la Provincia prevé comprar y sembrar alevinos traídos desde Buenos Aires para reponer la fauna en todos sus espejos de agua.
Este fin de semana será el último día en el que se podrá pescar pejerrey en nuestra provincia, ya que el lunes comenzará la veda en El Cadillal y La Angostura. En Escaba, se decidió adelantar la prohibición por una cuestión ambiental.
La medida se toma para permitir que las “flechas de plata” puedan reproducirse naturalmente. La prohibición de pesca alcanzará a todas las especies que habitan los tres espejos de agua.
La situación de Escaba es más compleja. Los especialistas de las diferentes reparticiones del Estado detectaron la existencia de una importante proliferación de algas potencialmente perjudiciales para la salud. El personal técnico que se encargó de recolectar las muestras pertinentes sufrió reacciones alérgicas de manera inmediata.
Por esa razón, además de adelantar la veda de pesca, las autoridades se comunicaron con el delegado comunal para que adoptara todas las precauciones necesarias. La idea es impedir que las personas que visiten el lugar se bañen y que los animales que pastorean por la zona beban de esa agua.
Esta situación, siempre según la información aportada por funcionarios del Gobierno, se habría originado por los cambios climáticos registrados en los últimos meses en la provincia. Distintas áreas asumieron el compromiso de monitorear el problema.
Los otros cambios
Más allá de esta cuestión ambiental, hubo otros cambios que generaron sorpresas entre los pescadores. El elevado índice de precipitaciones registrado durante el verano y el otoño permitió que los espejos de agua contaran con una mayor cantidad de agua, lo que favoreció el desarrollo de las especies.
Además, en El Cadillal, la reparación de la presa evitó el rápido descenso del nivel del agua, por lo que la actividad pudo extenderse dos meses más.
Hasta el momento no se confirmó cuándo se levantará la veda. Sí se informó que la Provincia adquirirá alevinos de pejerrey en Chascomús, provincia de Buenos Aires, para sembrarlos en todos los espejos de agua de la provincia.