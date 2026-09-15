Tras la preocupación por su estado de salud, Ezequiel Lavezzi habló de su presente
El exdelantero de la Selección argentina se refirió a las imágenes recientes que despertaron preocupación en las redes sociales, habló a fondo sobre su presente médico y explicó los motivos que lo llevaron a buscar ayuda profesional tras el retiro. El sostén de sus afectos y el acompañamiento de viejos compañeros de ruta.
Resumen para apurados
- Ezequiel Lavezzi aclaró en Italia que está medicado por depresión tras su retiro, luego de que se viralizaran videos con temblores que alarmaron a sus seguidores.
- El exdelantero reveló que sufrió un fuerte vacío emocional al dejar el fútbol en 2019, debió internarse en una clínica y hoy se recupera con el apoyo de su familia y excolegas.
- Su testimonio visibiliza la crisis de salud mental tras el retiro deportivo y busca inspirar a quienes enfrentan cuadros similares a pedir ayuda profesional para salir adelante.
Ezequiel Lavezzi habló abiertamente sobre el momento que atraviesa. Tras la viralización de videos recientes en los que se observaban temblores involuntarios en una de sus piernas —situación que generó preocupación en el ambiente deportivo—, el exdelantero de 41 años dio una entrevista para explicar el origen de su cuadro y detallar el proceso médico que encara en la actualidad.
En una charla con el exfutbolista italiano Luca Toni para el programa Fenomeni, el “Pocho” habló de la transición que atravesó tras su retiro en 2019, luego de su última etapa en el Hebei China Fortune. “Cuando dejé de jugar, sentí un vacío que no tenía con qué llenar. Sufrí depresión, ingresé en una clínica y actualmente estoy tomando medicación. Estoy en tratamiento. Poco a poco, me estoy recuperando”, relató el subcampeón del mundo en 2014.
En ese camino, el nacimiento de su hijo Vittorio en 2024 fue clave para encontrar nuevas motivaciones: “Me cambió la vida. Me da muchísima alegría y me hace sentir vivo; me dio la fuerza para seguir adelante”. Asimismo, remarcó que nunca atravesó esta etapa en soledad y valoró el acompañamiento de figuras de su trayectoria como Sergio Agüero, Paolo Cannavaro y especialmente Lionel Messi, con quien mantiene un estrecho contacto personal: “Tengo una amistad muy especial con él, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica”.
La entrevista también repasó los hitos que definieron su carrera profesional y su apego a las camisetas que defendió. Lavezzi recordó el fervor del pueblo napolitano desde su llegada en 2007 —que obligó a cerrar comercios bajo custodia policial en sus primeras salidas a la calle— y explicó que su traspaso al París Saint-Germain en 2012 respondió al deseo de no traicionar a los hinchas del sur italiano aceptando una oferta del Inter.
En ese marco, también recordó a Diego Armando Maradona durante las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, cuando el entonces seleccionador advirtió su angustia por un problema familiar y le pidió que abandonara la concentración para priorizar a los suyos.
Enfocado en su tratamiento y en su familia, el exfutbolista dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares: “A quien sufre le digo que con humildad y ganas se puede salir”.