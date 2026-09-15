Tras la preocupación por su estado de salud, Ezequiel Lavezzi habló de su presente

En una charla con el exfutbolista italiano Luca Toni para el programa Fenomeni, el “Pocho” habló de la transición que atravesó tras su retiro en 2019, luego de su última etapa en el Hebei China Fortune. “Cuando dejé de jugar, sentí un vacío que no tenía con qué llenar. Sufrí depresión, ingresé en una clínica y actualmente estoy tomando medicación. Estoy en tratamiento. Poco a poco, me estoy recuperando”, relató el subcampeón del mundo en 2014.