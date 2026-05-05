“Sigo luchando”: la cruda confesión de Ezequiel Lavezzi sobre su salud mental

Resumen para apurados
- Ezequiel Lavezzi confesó en el canal Olga detalles de su internación por salud mental iniciada a fines de 2023 en Argentina para alejarse de hábitos nocivos y sanar emocionalmente.
- El proceso incluyó un mes de aislamiento y una charla determinante con su hijo Tomás, sumado al recuerdo de un consejo de Maradona sobre priorizar a la familia ante las crisis.
- Lavezzi advirtió que su batalla contra la ansiedad continúa. Su relato busca visibilizar la salud mental en figuras públicas y la importancia de fortalecer los vínculos afectivos.
Ezequiel "Pocho" Lavezzi abrió su corazón para relatar uno de los momentos más oscuros y transformadores de su vida personal: el tratamiento por salud mental que inició a finales de 2023. Durante una entrevista con el canal de streaming Olga, el exfutbolista explicó los pormenores de su internación y el camino de introspección que recorrió para alejarse de un estilo de vida que sentía perjudicial. A pesar de los avances, Lavezzi fue enfático al señalar que la batalla no ha terminado y que continúa trabajando día a día para mantener su estabilidad emocional, asegurando que, aunque el proceso fue difícil, hoy sigue luchando.
El proceso de internación: "No quiero esto"
Lavezzi describió su tiempo en la clínica como una experiencia de fuerte contraste con su realidad cotidiana. Sobre ese periodo, el exdelantero relató: “Me interné, estuve pasándola en una clínica con gente que no conocía, que la notaba que no tenía nada que ver con mi palo”. Esta desconexión lo obligó a confrontar sus propias decisiones: “Todo eso también te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino y decís: no quiero esto”.
A pesar de los resultados positivos, admitió que su adaptación al tratamiento no fue inmediata: “Estuve muy renegado de entrada, pero después me terminó haciendo bien”. Respecto a la duración y la continuidad de su recuperación, señaló: “Estuve un mes. Fue un montón y a la vez también no tanto, porque hoy sigue estando y hoy sigo luchando”.
El impacto familiar y el clic con su hijo
El motor principal de su recuperación fue su hijo Tomás. Lavezzi recordó un momento de quiebre cuando el joven se sentó a hablar con él: “Una de las cosas que me marcó fue que mi hijo me siente y me diga un montón de cosas y dije: ‘No, ¿qué estoy haciendo?’ En ese sentido, subrayó que su hijo se daba cuenta de cosas que uno no percibe: ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo’”.
El exfutbolista también destacó el apoyo de su entorno cercano para enfrentar la ansiedad: “Viví con ansiedad. Me lo encontré de golpe a eso, pero por suerte tuve mi familia y gente muy linda al lado que me ayudó a que tomara decisiones para mejorar”.
Raíces y el consejo de Maradona
Lavezzi repasó su infancia en Villa Gobernador Gálvez, reconociendo que el fútbol fue su vía de escape de un contexto social difícil donde muchos de sus amigos fallecieron. Además, evocó una charla con Diego Maradona que cobró un nuevo sentido en su presente. En un momento de crisis familiar durante su etapa en la Selección, el "10" le aconsejó: “Andate de la concentración y andate a buscar a tu familia. No cometas el mismo error que yo cometí porque la familia es lo más importante”. Aunque en aquel momento Lavezzi decidió quedarse, hoy esas palabras son un pilar en su sanación.