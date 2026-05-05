“Sigo luchando”: la cruda confesión de Ezequiel Lavezzi sobre su salud mental

Ezequiel "Pocho" Lavezzi abrió su corazón para relatar uno de los momentos más oscuros y transformadores de su vida personal: el tratamiento por salud mental que inició a finales de 2023. Durante una entrevista con el canal de streaming Olga, el exfutbolista explicó los pormenores de su internación y el camino de introspección que recorrió para alejarse de un estilo de vida que sentía perjudicial. A pesar de los avances, Lavezzi fue enfático al señalar que la batalla no ha terminado y que continúa trabajando día a día para mantener su estabilidad emocional, asegurando que, aunque el proceso fue difícil, hoy sigue luchando.